Чемпион Беларуси по прыжкам в длину Владислав Булахов: «Урок физкультуры был самый нелюбимый»

Иван Тимофеенко не представляет жизни без батута. Скромный школьник на земле, в воздухе превращается в бесстрашного акробата. В свои 11 парень уже успел стать призёром республиканского первенства, но с его слов, это только начало. Главная цель – олимпийская медаль. Стоит ли говорить, что он не пропустил ни одного выступления наших батутистов на II Европейских играх. Иван Тимофеенко, батутист:

Мне понравились наши девочки в синхроне. Они очень хорошо отпрыгали, всё чисто и заняли, соответственно, первое место. Я тоже хочу стать олимпийским чемпионом когда-нибудь.

Само понятие белорусский батут появилось именно в этом зале. Отсюда вышли такие легенды как Людмила Зданюк, Николай Козеко, Анатолий Калинин. После – 30 лет затишья. И лишь в 2005 здесь снова появилось несколько профессиональных снарядов, к которым и потянулись маленькие атлеты.

Анатолий Калинин, тренер по прыжкам на батуте:

Сейчас укомплектованы хорошими условиями, хорошими тренерами. Если взять Гомель, Гродно, Могилёв, Витебск – усилиями этих четырёх городов делается большой батут. Со слов тренеров, разглядеть «звезду» не так сложно, как удержать в спорте. Ведь нередко переходный возраст может сбить с верного пути потенциального чемпиона. Анатолий Калинин:

Если амбициозный тренер заражает ребят, то превалирует тренировка у них над улицей. Образуется новая семья, новые друзья, интересы. Это неотъемлемая часть подготовки спортсмена высокого класса.

Так же считает и легкоатлет Владислав Булахов. В свои 20 – он «звезда» национальной команды. На II Европейские игры не попал только потому, что в них не включили прыжки в длину среди мужчин. Каждый день, кроме воскресенья, у молодого человека начинается с тренировки. Но ещё несколько лет назад он и подумать не мог, что Республиканский центр олимпийской подготовки по лёгкой атлетике станет для него вторым домом. Владислав Булахов, легкоатлет, чемпион Беларуси по прыжкам в длину:

Урок физкультуры был самый нелюбимый. Примерно в седьмом классе физрук предложил записаться в секцию. Я попробовал. Месяц, два отходил – понравилось. Ну, и потом закрутилось, завертелось, и вот спустя 8 лет, уже здесь.

В списке достижений: призовые места на первенствах области, чемпионатах республики и международных фестивалях. Как выяснилось, чемпионское сообщество довольно тесное. Выходя в очередной раз на стадион, спортсмены всегда знают своих главных конкурентов и могут предсказывать результат соревнований. Владислав Булахов:

По мере своих выступлений знакомишься с другими атлетами. Вы начинаете конкурировать, соперничать, появляется некий азарт и всё время хочется становиться быстрее, выше, сильнее.

II Европейские игры для Влада стали не просто праздником спорта, а уникальная возможность заглянуть на 4 года в будущее. Владислав Булахов:

Это определённую ответственность накладывает, и ты понимаешь, что через 4 года, если эти Европейские игры повторятся и лёгкая атлетика будет в программе, может быть, немножко будет усовершенствована и придётся уже выступать тебе. Все необходимое есть, очень многое сделано за последние годы. И тот же стадион «Динамо» идеально подчёркивает не только географическое положение нашей страны, но и положение лёгкой атлетики в Европе.

Минувший мультиспортивный форум доказал одну важную истину: Беларусь может и готова принимать соревнования не только европейского, но и мирового уровня. Пока одни атлеты проводят разбор полётов, молодое поколение уже дышит в спину и, с их слов, они готовы покорять пьедесталы планеты.