«Есть одна общая деталь». Аарон Пико во время визита в Минск рассказал, что связывает его с Макгрегором

Новости Беларуси. Аарон Пико – в Минске! Сегодня, 12 февраля, восходящая звезда ММА посетил столицу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда его привело партнерство с одним из отечественных IT-брендов и интерес к местной культуре. Кстати, для Аарона этот визит в Минск – не первый. К слову, сегодня у спортсмена была небольшая культурная программа: он посетил музей Великой Отечественной войны.

В профессиональных поединках основной упор Пико делает на борьбу. Он является чемпионом США в вольном и греко-римском стилях среди кадетов. Впрочем, не лишен Пико и ударной техники. Как раз-таки из-за нее американские СМИ уже успели окрестить Аарона новым Конором Макгрегором.