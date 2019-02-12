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«Есть одна общая деталь». Аарон Пико во время визита в Минск рассказал, что связывает его с Макгрегором

12 февраля 2019 16:55
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Новости Беларуси. Аарон Пико – в Минске! Сегодня, 12 февраля, восходящая звезда ММА посетил столицу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда его привело партнерство с одним из отечественных IT-брендов и интерес к местной культуре. Кстати, для Аарона этот визит в Минск – не первый. К слову, сегодня у спортсмена была небольшая культурная программа: он посетил музей Великой Отечественной войны.

В профессиональных поединках основной упор Пико делает на борьбу. Он является чемпионом США в вольном и греко-римском стилях среди кадетов. Впрочем, не лишен Пико и ударной техники. Как раз-таки из-за нее американские СМИ уже успели окрестить Аарона новым Конором Макгрегором.

«Есть одна общая деталь». Аарон Пико во время визита в Минск рассказал, что связывает его с Макгрегором-1

Аарон Пико, боец смешанных единоборств:
У нас с Макгрегором есть одна общая деталь: у нас у обоих хорошо поставлен удар, мы оба хороши в боксировании. Думаю, когда люди говорят, что мы похожи, они это имеют в виду.

Моим любимым бойцом является Жорж Сен-Пьер. Я читал много книг о нем, смотрел видео. Мне нравятся многие аспекты его жизни.

Отметим, Пико всего 22 года. 27 января он открывал бой Федора Емельяненко и Райана Бейдера за пояс чемпиона Гран-при Bellator – молодой мастер нокаутов вышел против Генри Корралеса. Однако в том матче своему соотечественнику он уступил.

«Есть одна общая деталь». Аарон Пико во время визита в Минск рассказал, что связывает его с Макгрегором-4

«Есть одна общая деталь». Аарон Пико во время визита в Минск рассказал, что связывает его с Макгрегором-6

«Есть одна общая деталь». Аарон Пико во время визита в Минск рассказал, что связывает его с Макгрегором-8

«Есть одна общая деталь». Аарон Пико во время визита в Минск рассказал, что связывает его с Макгрегором-10

«Есть одна общая деталь». Аарон Пико во время визита в Минск рассказал, что связывает его с Макгрегором-12

# Борьба # Аарон Пико # Фотофакт

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