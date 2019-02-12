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«БПС-Сбербанк» стал официальным партнёром футбольного клуба «БАТЭ»

12 февраля 2019 14:14
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Новости Беларуси. В Борисове установят автобусные остановки, оформленные в футбольной стилистике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Первое такое сооружение появится летом. И будет раздавать бесплатный Wi-Fi.

«БПС-Сбербанк» стал официальным партнёром футбольного клуба «БАТЭ»-1

В перспективе их можно будет увидеть не только около «Борисов-Арены», но и по всему городу. Проект – инициатива «БПС-Сбербанка». А также платёжной системы VISA и клуба «БАТЭ».

«БПС-Сбербанк» стал официальным партнёром футбольного клуба «БАТЭ»-4

Сегодня этим бренды заключили трёхсторонний меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на развитие спорта и повышение привлекательности банковских решений.

«БПС-Сбербанк» стал официальным партнёром футбольного клуба «БАТЭ»-7

Игорь Меркулов, председатель правления ОАО «БПС-Сбербанк»:
Мы с клубом сотрудничаем более 10 лет. И сегодняшний меморандум – это документальное подтверждение нашего сотрудничества. В рамках этого меморандума мы задокументируем те совместные проекты, которые хотим продвигать. Они скорее всего будут интересны. Мы творчески подойдем к продуктам финансовым и инфраструктурным. Поэтому меморандум даёт еще одну новую страницу в нашем взаимодействии.

«БПС-Сбербанк» стал официальным партнёром футбольного клуба «БАТЭ»-10

«БПС-Сбербанк» в Борисове также внедрит систему бесконтактной оплаты проезда. Подобная уже действует в минском метро. А на «Борисов – Арене» создадут безналичное платёжное пространство.

# Футбол Беларуси # Игорь Меркулов # Фотофакт

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