«БПС-Сбербанк» стал официальным партнёром футбольного клуба «БАТЭ»

Новости Беларуси. В Борисове установят автобусные остановки, оформленные в футбольной стилистике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Первое такое сооружение появится летом. И будет раздавать бесплатный Wi-Fi.

В перспективе их можно будет увидеть не только около «Борисов-Арены», но и по всему городу. Проект – инициатива «БПС-Сбербанка». А также платёжной системы VISA и клуба «БАТЭ».

Сегодня этим бренды заключили трёхсторонний меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на развитие спорта и повышение привлекательности банковских решений.

Игорь Меркулов, председатель правления ОАО «БПС-Сбербанк»:

Мы с клубом сотрудничаем более 10 лет. И сегодняшний меморандум – это документальное подтверждение нашего сотрудничества. В рамках этого меморандума мы задокументируем те совместные проекты, которые хотим продвигать. Они скорее всего будут интересны. Мы творчески подойдем к продуктам финансовым и инфраструктурным. Поэтому меморандум даёт еще одну новую страницу в нашем взаимодействии.