Мария Василевич и Александр Романьков получили звания «Звездных послов II Европейских игр 2019 года»

Новости Беларуси. II Европейские игры 2019 пройдут под девизом «Без табака», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая масштабная акция полностью подтвердит статус экологически чистого мероприятия и докажет, что спорт и курение – вещи не совместимые. Все гости спортивного праздника смогут обменять табачные изделия на сувениры с символикой. Планируют поощрить тех, кто попрощается с пагубной привычкой за 2 месяца до старта игр. На повестке дня также вопросы безбарьерной среды и всестороннего медицинского обеспечения.

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр»:

Будет создана абсолютно понятная и прозрачная система навигации для тех, кто не может отказаться от этой привычки. Оборудованы специальные зоны для курения за пределами спортивных объектов. Мы стараемся сделать комфортно, весело, ярко и абсолютно для всех.

Ирина Киреева, начальник управления медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:

Проведена большая подготовительная работа по медицинскому обеспечению II Европейских игр. Нами продумана концепция организации медицинской помощи. Каждый день во время проведения игр у нас будут задействованы 18 медпунктов для спортсменов и 18 – для зрителей. Это на всех наши спортивных объектах. То есть можно сказать, что мы готовы к медицинскому обеспечению II Европейских игр.