Есть ли женский футбол в Беларуси и готова ли страна принять чемпионат Европы-2016 среди девушек до 17 лет?

Новости Беларуси. Новому поколению, самой прекрасной его половине, через полтора года предстоит защищать честь страны на юниорском чемпионате Европы по футболу среди девушек до 17 лет. Самый популярный вид спорта в мире – к тому же еще и один из самых мужественных. И у большинства из нас ассоциируется с мужчинами.

Принято считать, что футбол женщинам не понять, в лучшем случае они могут поддержать мужа: поболеть за его любимую команду. Однако прекрасная половина человечества не только играет в женских лигах, но и руководит мужскими футбольными клубами. Таких в мире 53. А в Испании, например, женщины комментируют футбольные поединки. И даже судят.

С этим фактом уже никто не спорит: женский футбол – признанный вид спорта. Но не зимний. В наших климатических условиях это уж точно. Спорт есть спорт: раннее утро, метель, женская сборная Беларуси на тренировке.

Это, конечно, исключение из правил. Привычная зимняя площадка – футбольный манеж – сейчас принимает большой международный турнир. А главный старт этих девчонок – еще через полтора года, когда Беларусь примет юниорский чемпионат Европы. Свою команду хозяева соревнований начали готовить заранее.

Ирина Булыгина, главный тренер юниорской женской сборной Беларуси по футболу:

С сентября 2012 года эта команда собрана. Мы постарались, конечно, лучших собрать. По идее, этот год действительно самый лучший. И из них попытаться сделать действительно профессиональных футболисток.

В сознании многих людей девушка-футболист – все равно, что мужчина в синхронном плавании. Но это не совсем так. 100% игроков сделали свой выбор вполне осознанно.

Ксения Кубичная, капитан юниорской женской сборной Беларуси по футболу:

Началось с того, что просто на улице с друзьями играли. Очень часто. И понравилось. Сначала родители не разрешали ходить на футбол, а потом записали.

Мария Белобровина, игрок юниорской женской сборной Беларуси по футболу:

Хочу добиться карьеры в футболе. Родители меня в этом поддерживают.

Есть в команде и недавние открытия. Настя уже во втором своем официальном матче отличилась: забила сразу три мяча. Несмотря на хет-трик, в будущее смотрит без шапкозакидательства.

Анастасия Шукелович, игрок юниорской женской сборной Беларуси по футболу:

Да, повезло, может. Мне очень нравится играть в футбол, это мое.

А еще одна Настя – Миранович – можно сказать, сама решила свою судьбу. Сначала с подачи родителей пробовала себя в музыке, потом – в баскетболе. Но главный шаг, и на сегодняшний день самый успешный, для домашних стал настоящим сюрпризом.

Анастасия Миранович, игрок юниорской женской сборной Беларуси по футболу:

Они не знали сначала. Я пошла, записалась в ФК «Минск», а потом пришла и сказала, что буду ходить на тренировки. Мама: «Я не разрешаю, у тебя побитые ноги все время будут, ты же девочка» А я: «Мама, я хочу, мне это нравится».

К самому чемпионату подготовка идет полным ходом. Известно, что соревнования пройдут в Жодино, Борисове и Минске.

У инспекторов УЕФА – ни одной претензии. Это важно, а успешное проведение форума даст возможность подняться еще выше по лестнице престижа. С оговоркой на инфраструктуру, конечно.

Сергей Румас, председатель Белорусской федерации футбола:

Уровень выше завязан на строительстве стадиона. Только когда мы поймем окончательные сроки сдачи стадиона, что они не будут подвигаться, тогда можно будет заявиться на проведение либо Суперкубка, либо финала Лиги Европы.

На днях побывал в Беларуси и президент УЕФА. Мишель Платини назвал поездку визитом вежливости. Хорошие контакты давно налажены и с Федерацией, и лично с президентом Александром Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Знаю вас давно. Очень внимательно наблюдал за вами на футбольном поле. Завидовал не только лично, но и вся наша советская общественность завидовала тому, что у Франции есть такой классный специалист. Восхищался вашим видением поля, вашей игрой. Говорю это как на то время профессиональный футболист. В своей жизни я начинал именно с футбола.

Мишелем Платини восхищался весь мир. Французский полузащитник три года подряд признавался лучшим футболистом Европы. Был чемпионом континента, в составе туринского «Ювентуса» – обладатель Кубка европейских чемпионов. За заслуги перед родиной еще будучи игроком награжден высшей государственной наградой Франции – орденом Почетного Легиона.

Мишель Платини, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА):

Господин президент, мне, конечно, известно о вашей любви к футболу. Мы разговаривали с вами во время финала чемпионата Европы по футболу в Украине и во время моего предыдущего визита в Беларусь в 2009 году. Сегодняшний визит я бы назвал визитом вежливости, данью уважения к Беларуси. Мы внимательно следим за всеми достижениями белорусской команды. Предполагаем, что вас ждут высокие результаты.

Позвольте поблагодарить вас за все, что вы делаете для развития футбола. УЕФА тоже внесла свой вклад, но ваш личный вклад значительно выше. В рамках предыдущих визитов мы обсуждали возможные мероприятия, которые может провести Беларусь. В следующем году здесь пройдет чемпионат Европы среди девушек до 17 лет. Я уверен, что Беларусь будет готова провести и более значимые мероприятия.

Александр Лукашенко:

Теперь я вас знаю как одного из ведущих специалистов футбола, руководителя Европейской федерации. Должен сказать, что мы всегда поддерживали и будем поддерживать ваши начинания, поскольку они направлены на развитие футбола, на создание равноправных условий для стран, участвующих или желающих участвовать в этих прекрасных соревнованиях. Ваш приезд, те специалисты, которые приезжают от вас к нам, они нам здорово помогают в развитии этого вида спорта.

Не исключение и нынешний визит. По итогам стало известно, что Беларусь с 2015 года присоединяется к программе УЕФА по подготовке элитных футболистов. Проект предусматривает финансовую помощь в размере 100 миллионов евро каждой возрастной группе начинающих игроков.

Сергей Румас, председатель Белорусской федерации футбола:

Я хочу сказать, наверное, как работник банка, что сегодня финансовое положение УЕФА очень устойчивое. За время президентства Платини укрепил финансовое положение УЕФА во много раз. И сегодня маркетинговая и рекламная составляющие в европейском футболе очень большие. И, соответственно, мы, как малая Федерация, можем претендовать на участие в большем количестве финансовых программ со стороны УЕФА.

То, что женский футбол таким образом попал в фокус белоруской спортивной общественности, тоже маленькая победа. Вид спорта активно развивается во всем мире и в числе очень популярных, например, в Германии и Испании.

Ирина Булыгина, главный тренер юниорской женской сборной Беларуси по футболу:

Когда меня спрашивают, где я работаю, говорю, что тренером. Где, в каком виде? Женский футбол. А у нас есть такой? Даже до сих пор, кажется, XXI век, а люди еще спрашивают.

У белорусских девушек-футболисток пока нет даже интернет-сайта. Но зато есть энтузиазм. Тренер Ирина Булыгина завела блог, где и можно ознакомиться с самыми актуальными новостями. Пока это главный информационный ресурс, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ирина Булыгина, главный тренер юниорской женской сборной Беларуси по футболу:

Когда есть какая-то новость, тут же я стараюсь реагировать. Стараюсь объективное и интересное, выложить здесь свое мнение.

Нельзя сказать, что женские команды остались вне игры. Об этой стороне большого футбола просто мало кто знает. Но недостаток популярности – дело поправимое. Тем более когда страна готова проводить на высшем уровне серьезные соревнования.

Александр Лукашенко:

Я хочу вас поблагодарить за то, что, возможно, в тестовом режиме вы предоставили нам возможность провести чемпионат среди девушек. Вы можете не сомневаться, мы сделаем это на самом высоком уровне. Сделаем так, как вы нам скажете. И даже лучше. Уверенность моя в том, что мы недавно провели чемпионат мира по хоккею. И он оказался лучшим в истории. Мы полны решимости сделать юношеский чемпионат среди женщин лучшим в истории. Это мы вам обещаем. И вы посмотрите, насколько мы можем организовывать подобные мероприятия.

В Беларуси сейчас действует госпрограмма развития футбола. За последние четыре года, например, стало вдвое больше площадок с искусственным покрытием. Проводятся соревнования, в которых принимают участие десятки тысяч футболистов.

Мишель Платини, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА):

Если молодым игрокам предоставить поля, хороших тренеров, дать возможность играть, вырастут хорошие футболисты. В Беларуси эта система подготовки поставлена на хорошем уровне, она развивается. И сейчас необходимо просто подождать, чтобы молодые игроки подросли и показали результаты. И если Беларуси это понадобится, УЕФА готова оказать дополнительную помощь, например, тренерскую.

Молодежь играет и выигрывает на международных турнирах даже у тех, кто постарше. Повод для гордости, особенно для родителей.

Елена Миранович:

Когда мы пришли в школу, все были, конечно, в шоке, что пришел ребенок, который занимается чуть больше года, а уже кандидат в мастера спорта.

Эмоции и от побед, и от неудач делят пополам. Бывала мама и на трибуне стадиона. Не очень привычный зал для работницы театра оперы и балета, но теперь Елена Борисовна уже нисколько не сожалеет, что дочка сама пошла и записалась на футбол.

Елена Миранович:

Я переживала как мама. Потому что, когда она начала играть, приходила вся в синяках, счесанная, для меня как мамы это было болезненно. Хотя, бывает, после соревнований приезжает, я спрашиваю, может, бросим, она отвечает, что нет. Человеку нравится этот вид спорта.