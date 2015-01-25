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Баскетболистки «Цмоков» завершили первый этап чемпионата Беларуси победой над «Горизонтом» – 70:46

25 января 2015 13:43
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Новости Беларуси. Первый этап женского баскетбольного чемпионата Беларуси завершился 24 января противостоянием лидеров турнира: «Цмокі» на родном паркете принимали «Горизонт».

Правда, противостояния в прямом смысле слова зрители не увидели. Гости провалили старт: первая четверть осталась за «драконшами» – 24:7.

После такого вопрос о победители был снят. Встреча завершилась разгромом команды Анатолия Буяльского – 70:46. Самой результативной в матче стала центровая «Цмоков» Гедре Паугайте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гедре Паугайте, игрок БК «Цмоки» (Минск):
Мы знали, что это будет очень сильная игра. Но мы были сконцентрированы, потому что проиграли последнюю игру, мы знали, что надо выиграть сегодня. Не знаю, я всю игру чувствовала, что мы будем играть, не надо расслабляться.

# Баскетбол # Гедре Паугайте

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