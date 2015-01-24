Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце

Новости Беларуси. Ни дня без побед! Дарья Домрачева одержала третью победу подряд на этапах Кубка мира по биатлону. Сегодня, 24 января неподражаемая Даша выиграла гонку преследования в итальянском Антхольце.

Накануне Домрачева взяла первое место в спринте, а предыдущий этап Кубка мира, проходивший в немецком Рупольдинге, завершился победой трехкратной олимпийской чемпионки в масс-старте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.