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Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце

24 января 2015 15:44
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Новости Беларуси. Ни дня без побед! Дарья Домрачева одержала третью победу подряд на этапах Кубка мира по биатлону. Сегодня, 24 января неподражаемая Даша выиграла гонку преследования в итальянском Антхольце.

Накануне Домрачева взяла первое место в спринте, а предыдущий этап Кубка мира, проходивший в немецком Рупольдинге, завершился победой трехкратной олимпийской чемпионки в масс-старте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная соперница Дарьи Кайса Мякяряйнен из Финляндии, пришла сегодня к финишу третьей. Таким образом, отставание белоруски от лидера в общем зачете сократилось до 40 очков.

# Биатлон

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