Теннисистка Мария Кириленко 24 января выходит замуж

Новости России. Российская теннисистка Мария Кириленко в субботу, 24 января, выходит замуж. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

Евгений Кафельников, вице-президент ФТР:

Какая сенсация громче: вчерашняя победа Сеппи над Федерером или сегодняшняя свадьба Маши Кириленко (я приглашен)? Даже не обсуждается.

Имя избранника Марии не сообщается.

На протяжении трех лет 27-летняя теннисистка встречалась с российским хоккеистом, трехкратным чемпионом мира в составе сборной России и капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Поклонники одной из самых красивых пар российского спорта с нетерпением ждали свадьбы. Но летом 2014 года теннисистка расторгла помолвку.

Что стало причиной разрыва, Мария предпочитает не говорить. Правда уточняет: причин много. Подробности читайте здесь.

Овечкин сейчас в Штатах. На неделе о нем активно писала пресса. Правда, поводом стала не свадьба спортсмена, результативный бросок в домашнем матче против «Эдмонтон Ойлерз». Забросив шайбу, Александр разбил камеру в воротах (смотрите видео).