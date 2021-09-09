Волейболисты «Шахтёра» одержали первую победу на этапе Кубка России

Причем «горняки» разбили весьма добротный клуб – «Факел» из Нового Уренгоя. Как и подобает фаворитам, именно россияне застолбили первый сет – 25:22. Однако дальше балом правили наши волейболисты.

В сумасшедшем по накалу противостоянии «Шахтер» сумел победить. Но счет по партиям говорит сам за себя – 26:24, 25:23 и снова 26:24. После двух игровых дней у нас одна виктория и одно поражение.