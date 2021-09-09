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Волейболисты «Шахтёра» одержали первую победу на этапе Кубка России

09 сентября 2021 16:10
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Новости Беларуси. Первая победа в Кубке России. Чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» набрал первые баллы на групповом этапе второго по престижу турнира России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболисты «Шахтёра» одержали первую победу на этапе Кубка России-1

Причем «горняки» разбили весьма добротный клуб – «Факел» из Нового Уренгоя. Как и подобает фаворитам, именно россияне застолбили первый сет – 25:22. Однако дальше балом правили наши волейболисты.

Волейболисты «Шахтёра» одержали первую победу на этапе Кубка России-4

В сумасшедшем по накалу противостоянии «Шахтер» сумел победить. Но счет по партиям говорит сам за себя – 26:24, 25:23 и снова 26:24. После двух игровых дней у нас одна виктория и одно поражение.

# Волейбол # Фотофакт

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