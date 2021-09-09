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Сборная Беларуси по футболу потерпела четвёртое поражение в отборе на ЧМ-2022

09 сентября 2021 16:08
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу проиграла команде Бельгии в очередном матче квалификационного турнира чемпионата мира-2022. Данная осечка стала уже четвертой кряду в отборочном цикле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по футболу потерпела четвёртое поражение в отборе на ЧМ-2022-1

Но в отличие от дуэли первого круга, сейчас подопечные Геория Кондратьева выглядели значительно интереснее. Исход противостояния решил один точный удар. Его на 33-й минуте исполнил Прат. В турнирной таблице белорусы по-прежнему предпоследние.

Сборная Беларуси по футболу потерпела четвёртое поражение в отборе на ЧМ-2022-4

Напрямую в финальную часть мундиаля попадет только победитель пульки. Из нашей группы это вполне могут быть бельгийцы.

# Футбол Беларуси # Деннис Прат # Георгий Кондратьев # Фотофакт

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