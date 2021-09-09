Сборная Беларуси по футболу потерпела четвёртое поражение в отборе на ЧМ-2022

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу проиграла команде Бельгии в очередном матче квалификационного турнира чемпионата мира-2022. Данная осечка стала уже четвертой кряду в отборочном цикле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Но в отличие от дуэли первого круга, сейчас подопечные Геория Кондратьева выглядели значительно интереснее. Исход противостояния решил один точный удар. Его на 33-й минуте исполнил Прат. В турнирной таблице белорусы по-прежнему предпоследние.