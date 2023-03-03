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Есть и золото, и серебро, и бронза. Подводим итоги игр «Дети Азии» в заключительный день соревнований

03 марта 2023 13:26
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Эффектную точку поставили белорусские конькобежцы на играх «Дети Азии», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заключительный день наша копилка пополнилась серебром и бронзой.  

Полина Сивец стала вице-чемпионкой в масс-старте на играх «Дети Азии». 

Сивец по итогам турнира выиграла одно золото и два серебра. А чуть ранее бронзу в командном спринте взяли юноши. В дружину вошли Федор Данилов, Роман Чернявский и Радомир Минин.  

Есть и золото, и серебро, и бронза. Подводим итоги игр «Дети Азии» в заключительный день соревнований-1

Радомир Минин, бронзовый призер игр «Дети Азии»:  
Отличные впечатления, мне очень понравились дистанции, которые мы сегодня бежали, мне понравился командный спринт. Мы попали на пьедестал, как и планировали. Пробежали отлично и спринт, и масс-старт.  

Есть и золото, и серебро, и бронза. Подводим итоги игр «Дети Азии» в заключительный день соревнований-4

Руслан Тоболич, старший тренер юниорской команды по конькобежному спорту:  
Мы оцениваем, что выступление всей команды достойное, мы реально ехали за медалями, и четыре медали у нас получилось.  

Есть и золото, и серебро, и бронза. Подводим итоги игр «Дети Азии» в заключительный день соревнований-7

Таким образом, всего в копилке белорусов уже 9 наград. Это одно золото, 4 серебра и столько же бронз.  

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# Спортивные соревнования # Руслан Тоболич # Радомир Минин # Фотофакт

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