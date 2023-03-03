Есть и золото, и серебро, и бронза. Подводим итоги игр «Дети Азии» в заключительный день соревнований

Эффектную точку поставили белорусские конькобежцы на играх «Дети Азии», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заключительный день наша копилка пополнилась серебром и бронзой.

Полина Сивец стала вице-чемпионкой в масс-старте на играх «Дети Азии».

Сивец по итогам турнира выиграла одно золото и два серебра. А чуть ранее бронзу в командном спринте взяли юноши. В дружину вошли Федор Данилов, Роман Чернявский и Радомир Минин.