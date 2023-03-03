Пятиборье: сильнейшим из белорусов на Кубке Леднёва стал Максим Марук

В Москве продолжается Кубок Леднева по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже завершен последний вид финала у девушек – лазер-ран. В числе соискателей наград есть и 8 белорусок.
В Москве продолжается Кубок Леднева по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже завершен последний вид финала у девушек – лазер-ран. В числе соискателей наград есть и 8 белорусок.
А накануне лучших выявляли мужчины. Сильнейшим из наших стал Максим Марук. В генеральной классификации у него 5-я позиция.
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