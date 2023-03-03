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Пятиборье: сильнейшим из белорусов на Кубке Леднёва стал Максим Марук

03 марта 2023 13:25
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В Москве продолжается Кубок Леднева по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже завершен последний вид финала у девушек – лазер-ран. В числе соискателей наград есть и 8 белорусок.  

Пятиборье: сильнейшим из белорусов на Кубке Леднёва стал Максим Марук-1

А накануне лучших выявляли мужчины. Сильнейшим из наших стал Максим Марук. В генеральной классификации у него 5-я позиция.  

Пятиборье: сильнейшим из белорусов на Кубке Леднёва стал Максим Марук-4

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# Спортивные соревнования # Павел Леднев # Максим Марук # Фотофакт

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