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Полина Сивец стала вице-чемпионкой в масс-старте на играх «Дети Азии»

03 марта 2023 10:13
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Очередной соревновательный день на Международных спортивных играх «Дети Азии» принес в копилку сборной Беларуси сразу две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И все в конькобежном спорте. Мужская сборная в составе Федора Данилова, Романа Чернявского и Радомира Минина завоевала бронзовую награду в командной гонке. А наш капитан Полина Сивец стала вице-чемпионкой в масс-старте.  

Полина Сивец стала вице-чемпионкой в масс-старте на играх «Дети Азии»-1

Отметим, значительную часть гонки белоруска лидировала. Однако уступила победу представительнице Казахстана Варваре Глуховой на последних метрах дистанции. Данная награда для Полины уже третья на турнире. Напомним, в ее активе есть еще золото и серебро.  

Полина Сивец стала вице-чемпионкой в масс-старте на играх «Дети Азии»-4

Лариса Казакевич, личный тренер Полины Сивец:
Конечно, очень довольны любой медалькой. Конечно, надеялись на золото, но серебро – это тоже медаль. И она очень старалась для этого. Я ее поздравляю за ее труды. Это медаль, в любом случае, это медаль. Немножко расстроилась, потому что действительно была нацелена на золото. Ну, ничего. Это спорт. Сегодня ты первый, завтра второй, послезавтра третий, а потом опять первый. Поэтому все впереди.  

Полина Сивец стала вице-чемпионкой в масс-старте на играх «Дети Азии»-7

После 8 соревновательных дней на счету юных белорусских атлетов значатся 9 наград: золото, четыре серебра и четыре бронзы.  

Полина Сивец стала вице-чемпионкой в масс-старте на играх «Дети Азии»-10

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# Спортивные соревнования # Полина Сивец # Радомир Минин # Лариса Казакевич # Фотофакт

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