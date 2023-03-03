Полина Сивец стала вице-чемпионкой в масс-старте на играх «Дети Азии»

Очередной соревновательный день на Международных спортивных играх «Дети Азии» принес в копилку сборной Беларуси сразу две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И все в конькобежном спорте. Мужская сборная в составе Федора Данилова, Романа Чернявского и Радомира Минина завоевала бронзовую награду в командной гонке. А наш капитан Полина Сивец стала вице-чемпионкой в масс-старте.

Лариса Казакевич, личный тренер Полины Сивец:

Конечно, очень довольны любой медалькой. Конечно, надеялись на золото, но серебро – это тоже медаль. И она очень старалась для этого. Я ее поздравляю за ее труды. Это медаль, в любом случае, это медаль. Немножко расстроилась, потому что действительно была нацелена на золото. Ну, ничего. Это спорт. Сегодня ты первый, завтра второй, послезавтра третий, а потом опять первый. Поэтому все впереди.