Прямой эфир

Белорусские конькобежцы завоевали бронзу в командном забеге на играх «Дети Азии»

03 марта 2023 08:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В России продолжаются Международные спортивные игры «Дети Азии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самом разгаре утренняя сессия, а у нас уже есть медаль. Бронзу завоевали конькобежцы.  

За ходом состязаний следит Артем Шукалович.  

Белорусские конькобежцы завоевали бронзу в командном забеге на играх «Дети Азии»-1

Артем Шукалович, корреспондент:  
После начала соревновательного дня мы немного расстроились. Лыжники добраться до пьедесталов не смогли. Но вот после выступлений конькобежцев вся наша печаль просто развеялась, потому что у нас есть медаль. Наконец-то медальную копилку смогли пополнить наши парни, которые на старте выступали слабовато.  

Белорусские конькобежцы завоевали бронзу в командном забеге на играх «Дети Азии»-4

Сейчас они смогли собраться с силами и наконец-то завоевать заветную награду. Получилось у них это сделать в командном забеге. Третье место у ребят, с чем мы их и поздравляем.  

Белорусские конькобежцы завоевали бронзу в командном забеге на играх «Дети Азии»-7

Артем Шукалович:
Но на этом соревновательная программа дня не завершается. Впереди еще гонки с массовым стартом. В том числе и женская, участвовать в которой будет чемпионка на 3 000 метров Полина Сивец. Мы будем, конечно же, следить за развитием событий и ждать самых высоких результатов.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Спортивные соревнования # Артем Шукалович # Полина Сивец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Первое золото и гимн Беларуси в самом центре Кемерова. 7-й день игр «Дети Азии»
02 марта 2023 21:11

Первое золото и гимн Беларуси в самом центре Кемерова. 7-й день игр «Дети Азии»

«Динамо-Шинник» упустил победу над «Динамо» из Санкт-Петербурга в плей-ин МХЛ
02 марта 2023 20:30

«Динамо-Шинник» упустил победу над «Динамо» из Санкт-Петербурга в плей-ин МХЛ

Женская сборная Беларуси по гандболу уступила России-1 на турнире в Москве
02 марта 2023 20:28

Женская сборная Беларуси по гандболу уступила России-1 на турнире в Москве