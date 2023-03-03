Белорусские конькобежцы завоевали бронзу в командном забеге на играх «Дети Азии»

В России продолжаются Международные спортивные игры «Дети Азии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самом разгаре утренняя сессия, а у нас уже есть медаль. Бронзу завоевали конькобежцы. За ходом состязаний следит Артем Шукалович.

Артем Шукалович, корреспондент:

После начала соревновательного дня мы немного расстроились. Лыжники добраться до пьедесталов не смогли. Но вот после выступлений конькобежцев вся наша печаль просто развеялась, потому что у нас есть медаль. Наконец-то медальную копилку смогли пополнить наши парни, которые на старте выступали слабовато.

Сейчас они смогли собраться с силами и наконец-то завоевать заветную награду. Получилось у них это сделать в командном забеге. Третье место у ребят, с чем мы их и поздравляем.