Белорусские конькобежцы завоевали бронзу в командном забеге на играх «Дети Азии»

В России продолжаются Международные спортивные игры «Дети Азии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самом разгаре утренняя сессия, а у нас уже есть медаль. Бронзу завоевали конькобежцы.
За ходом состязаний следит Артем Шукалович.
В России продолжаются Международные спортивные игры «Дети Азии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самом разгаре утренняя сессия, а у нас уже есть медаль. Бронзу завоевали конькобежцы.
За ходом состязаний следит Артем Шукалович.
Артем Шукалович, корреспондент:
После начала соревновательного дня мы немного расстроились. Лыжники добраться до пьедесталов не смогли. Но вот после выступлений конькобежцев вся наша печаль просто развеялась, потому что у нас есть медаль. Наконец-то медальную копилку смогли пополнить наши парни, которые на старте выступали слабовато.
Сейчас они смогли собраться с силами и наконец-то завоевать заветную награду. Получилось у них это сделать в командном забеге. Третье место у ребят, с чем мы их и поздравляем.
Артем Шукалович:
Но на этом соревновательная программа дня не завершается. Впереди еще гонки с массовым стартом. В том числе и женская, участвовать в которой будет чемпионка на 3 000 метров Полина Сивец. Мы будем, конечно же, следить за развитием событий и ждать самых высоких результатов.
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