«Если делать всё по инструкции, по правилам, то опасности практически нет». Антон Кузьменко – о тонкостях парашютного спорта

Антону теперь по силам любая высота! А всё начиналось в далёком 2007 году. В детстве мечтал прыгнуть с парашютом. Позвонил в аэроклуб. Ему тогда было всего лишь 15. Прошёл программу обучения. Сначала прыгал с обычным круглым парашютом, а потом уже и со спортивным «крылом». Теперь парашют – его верный друг. А сам Антон Кузьменко защищает честь нашей страны на чемпионатах мира. В его копилке – десятки наград.

Антон Кузьменко, абсолютный чемпион Европы и обладатель Кубка мира по классическому парашютному спорту:

У меня две с половиной тысячи прыжков, и всё достаточно штатно всегда проходило и благополучно. Так что, если делать всё по инструкции, по правилам, то опасности практически нет. Всё зависит от человека.

В Беларуси активно развивается классический парашютизм. Спортсмены в этом виде должны выполнять всего два упражнения. Первое, когда прыгают с высоты 1000 метров, раскрывают парашют и приземляются прямо в цель.

Второе – индивидуальная акробатика. Она сложнее. Группа парашютистов из 4 человек прыгает с высоты 2000 метров и в свободном падении строит фигуры. Такие прыжки самые сложные. Требуют большой энергии и затрат. Поэтому тренировки в зале проходят каждый день по 2 часа.

Алексей Ковальчук, главный тренер сборной команды Вооружённых Сил Республики Беларусь по парашютному спорту:

Ещё элемент закаливания очень важен. Тонус вот именно организма всего. Поэтому стараемся давать нагрузку на все группы мышц. По два часа минимум в день ребята занимаются физической подготовкой. Если позволяет нам время и возможности.

У каждого спортсмена парашют свой, индивидуальный. Это небольшой рюкзак с контейнерами основного и запасного парашюта. Подвесная система, которая надевается на спортсмена, и, конечно, страховка. Это специальное устройство, которое контролирует скорость спортсмена. Оно раскрывает запасной парашют, если человек сам этого не сделал.

Одна из основных дисциплин в парашютном спорте – точность приземления. Спортсмен прыгает в специальной обуви с заточенной пяткой. Его цель – попасть в датчик и показать наилучший результат – нулевой. Его диаметр всего 2 см.