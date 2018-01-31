Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • «Золотые матчи» и место проведения финального матча Кубка Беларуси. Какие решения приняты на заседании исполкома АБФФ 30 января

«Золотые матчи» и место проведения финального матча Кубка Беларуси. Какие решения приняты на заседании исполкома АБФФ 30 января

31 января 2018 07:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Исполнительный комитет АБФФ 30 января провел в стенах Дома футбола первое заседание в 2018 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Золотые матчи» и место проведения финального матча Кубка Беларуси. Какие решения приняты на заседании исполкома АБФФ 30 января-1

Функционеры утвердили регламент 28-го чемпионата Беларуси, в котором есть один любопытный момент. В случае равенства очков у команд, занявших первое и второе места в турнирной таблице, судьба титула будет решаться в «золотом матче».

Напомним, что в 2017 году БАТЭ и минское «Динамо» набрали по итогам розыгрыша одинаковое количество баллов – по 68. Борисовчане получили чемпионскую корону лишь благодаря лучшим дополнительным показателям.

Также исполком АБФФ определился с местом проведения финального матча Кубка страны. Решающая баталия за этот трофей развернется в Могилеве на стадионе «Спартак».

«Золотые матчи» и место проведения финального матча Кубка Беларуси. Какие решения приняты на заседании исполкома АБФФ 30 января-4

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Экстралига. Хоккейный клуб «Могилёв» одержал четвёртую победу подряд, одолев новополоцкий «Химик»
31 января 2018 06:59

Экстралига. Хоккейный клуб «Могилёв» одержал четвёртую победу подряд, одолев новополоцкий «Химик»

Хоккей. Товарищеский матч. Сборная Беларуси по хоккею уступила команде из России в Москве – 3:0
31 января 2018 06:48

Хоккей. Товарищеский матч. Сборная Беларуси по хоккею уступила команде из России в Москве – 3:0

«Надеюсь, что ребята соберутся». Чем «Строитель» 31 января встретит «Малие Милли Пьянго»?
30 января 2018 21:15

«Надеюсь, что ребята соберутся». Чем «Строитель» 31 января встретит «Малие Милли Пьянго»?