Американский футбол в Беларуси стал полупрофессиональным: как игроки АФК «Зубры» готовятся к Кубку Монте Кларка

Новости Беларуси. Американскому футболу в Беларуси около четверти века, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Родоначальником этого вида на нашей земле был клуб «Зубры», но лишь в 2018 году команда попрощалась со статусом любителей. Почти месяц коллектив носит звание полупрофессионального.

Тренировки – пять раз в неделю, отныне все домашние дела для «зубров» остаются в стороне, практически каждый вечер они отдают любимому делу. С появлением статуса полупрофессионалов, энтузиазма и энергии у ребят лишь прибавилось.

Павел Довнар, главный тренер АФК «Зубры»:

В прошлом сезоне у нас было две тренировки. Так как клуб был любительский, довольно проблематично людей с разного рода видами деятельности, занятий собрать в одно время. Поэтому два раза для любительской команды – самое оптимальное получается.

Как и полагается в профессиональной среде, отныне игроков ждет и финансовое поощрение за старания. Костяк команды – основа из 20 человек будет получать спортивную стипендию, у остальных есть дополнительный стимул тянуться за лучшими.

Александр Кривонос, игрок АФК «Зубры»:

Очень сложно находить время, особенно когда стало пять тренировок в неделю. Наверное, это уже часть жизни, 12 лет в этом спорте. Тяжело уже представить жизнь без этого. Пробовал во время каникул пару недель не тренироваться – уже кажется, что чего-то не хватает. Надо пойти размять кости.