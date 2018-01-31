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Экстралига. Хоккейный клуб «Могилёв» одержал четвёртую победу подряд, одолев новополоцкий «Химик»

31 января 2018 06:59
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Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Могилев» добился четвертой подряд победы в низшей шестерке белорусской Экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

30 января на домашнем льду команда с востока страны сломила сопротивление новополоцкого «Химика». Еще в начале третьего периода заброшенных шайб в этом матче было всего две: соперники огорчили друг друга по разу. Но на экваторе последнего отрезка голевой маховик набрал колоссальную мощность: всего за пару минут немногочисленные зрители увидели сразу пять шайб. Четыре из них оказались в воротах гостей.

# Хоккей Беларуси

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