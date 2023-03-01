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Ещё есть шансы на успех. Как выступают белорусы в шестой день игр «Дети Азии»?

01 марта 2023 12:01
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В Кузбассе продолжаются Международные игры «Дети Азии», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Шестой день пока белорусских болельщиков наградами не порадовал. 1 марта уже завершились соревнования по лыжным гонкам, шорт-треку, прыжкам с трамплина и горнолыжному спорту.  

Ещё есть шансы на успех. Как выступают белорусы в шестой день игр «Дети Азии»?-1

Проходят состязания конькобежцев. Дистанцию на 500 метров спортсмены завершили. Впереди забеги на 1,5 километра. В этой категории у нас есть шансы на успех. Также сегодня белорусская хоккейная дружина сыграет за пятое место с командой Казахстана. Стартовое вбрасывание состоялось в 14:00.  

Ещё есть шансы на успех. Как выступают белорусы в шестой день игр «Дети Азии»?-4

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# Спортивные соревнования # Фотофакт

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