«Дети Азии»: на шорт-треке в индивидуальных забегах на километр белорусы не попали даже в топ-10. Что говорит тренер?

Белорусские спортсмены продолжают выступления на международных играх «Дети Азии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый состязательный день в самом разгаре. Все подробности у нашего корреспондента Артема Шукаловича.

Артем Шукалович, корреспондент:

Соревнования по шорт-треку продолжаются, участие в них принимали и белорусские спортсмены. Сегодня соревновались в индивидуальных забегах на один километр. Девушки и юноши. К сожалению, белорусы остались далеки от пьедесталов. Не попали мы и в первую десятку. Но ребята очень старались и поделились с нами своими впечатлениями после финиша.

Матвей Магер, спортсмен команды Беларуси по шорт-треку:

Я считаю, что я мог показать намного лучше время, намного лучше результат. Но довольно сильно сказалась усталость после двух дней соревнований. Я отдал полностью все свои силы на смешанную и на мужскую эстафеты. Потому что на это делали больше всего ставки.

Вячеслав Сергеев, старший тренер команды Беларуси по шорт-треку:

Конечно же, у нас сегодняшний день не принес лавров. Не принес такого успеха. Вчера выложились, конечно, на полную катушку. Высокий результат был. И как бы ребята еще молодые и не привыкли к такому режиму. Устали, конечно. И немножко под акклиматизацию ребята, видно, попали. Будем желать всем другим видам спорта, в которых участвуют наши белорусские спортсмены, чтобы тоже не стеснялись. На пьедестал, всем бороться за медали, всем получать медали.

Артем Шукалович:

Но этот лед на арене «Кузбасс» еще может стать счастливым для белорусов. Сегодня в борьбу наконец вступят наши конькобежцы, которые явно будут претендовать на высокие места на пьедесталах. Помимо этого соревнуются лыжники.