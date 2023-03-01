Прямой эфир

«Дети Азии»: на шорт-треке в индивидуальных забегах на километр белорусы не попали даже в топ-10. Что говорит тренер?

01 марта 2023 09:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские спортсмены продолжают выступления на международных играх «Дети Азии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый состязательный день в самом разгаре.

Все подробности у нашего корреспондента Артема Шукаловича.  

«Дети Азии»: на шорт-треке в индивидуальных забегах на километр белорусы не попали даже в топ-10. Что говорит тренер?-1

Артем Шукалович, корреспондент:  
Соревнования по шорт-треку продолжаются, участие в них принимали и белорусские спортсмены. Сегодня соревновались в индивидуальных забегах на один километр. Девушки и юноши. К сожалению, белорусы остались далеки от пьедесталов. Не попали мы и в первую десятку. Но ребята очень старались и поделились с нами своими впечатлениями после финиша.  

«Дети Азии»: на шорт-треке в индивидуальных забегах на километр белорусы не попали даже в топ-10. Что говорит тренер?-4

Матвей Магер, спортсмен команды Беларуси по шорт-треку:  
Я считаю, что я мог показать намного лучше время, намного лучше результат. Но довольно сильно сказалась усталость после двух дней соревнований. Я отдал полностью все свои силы на смешанную и на мужскую эстафеты. Потому что на это делали больше всего ставки.  

«Дети Азии»: на шорт-треке в индивидуальных забегах на километр белорусы не попали даже в топ-10. Что говорит тренер?-7

Вячеслав Сергеев, старший тренер команды Беларуси по шорт-треку:  
Конечно же, у нас сегодняшний день не принес лавров. Не принес такого успеха. Вчера выложились, конечно, на полную катушку. Высокий результат был. И как бы ребята еще молодые и не привыкли к такому режиму. Устали, конечно. И немножко под акклиматизацию ребята, видно, попали. Будем желать всем другим видам спорта, в которых участвуют наши белорусские спортсмены, чтобы тоже не стеснялись. На пьедестал, всем бороться за медали, всем получать медали.  

«Дети Азии»: на шорт-треке в индивидуальных забегах на километр белорусы не попали даже в топ-10. Что говорит тренер?-10

Артем Шукалович:  
Но этот лед на арене «Кузбасс» еще может стать счастливым для белорусов. Сегодня в борьбу наконец вступят наши конькобежцы, которые явно будут претендовать на высокие места на пьедесталах. Помимо этого соревнуются лыжники.  

«Дети Азии»: на шорт-треке в индивидуальных забегах на километр белорусы не попали даже в топ-10. Что говорит тренер?-13

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Спортивные соревнования # Артем Шукалович # Вячеслав Сергеев # Матвей Магер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Шансы были 50 на 50». Гандболисты минского СКА после игры с ЦСКА вышли в «Финал четырёх» СЕХА-лиги
28 февраля 2023 21:27

«Шансы были 50 на 50». Гандболисты минского СКА после игры с ЦСКА вышли в «Финал четырёх» СЕХА-лиги

50 белорусских арбитров разных категорий. «Стайки» принимают семинар судей по борьбе
28 февраля 2023 21:23

50 белорусских арбитров разных категорий. «Стайки» принимают семинар судей по борьбе

«Мечтаю, чтобы наша команда выиграла». Финал хоккейных соревнований «Золотая шайба» стартовал в Минске
28 февраля 2023 21:06

«Мечтаю, чтобы наша команда выиграла». Финал хоккейных соревнований «Золотая шайба» стартовал в Минске