50 белорусских арбитров разных категорий. «Стайки» принимают семинар судей по борьбе

Новости Беларуси. Честное и профессиональное судейство – такие цели поставила Белорусская федерация борьбы в преддверии нового сезона командного турнира «Лига Храбрых». Там выступают ребята до 15 лет в трех видах борьбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Стайки» в эти дни принимают семинар судей. Главные спикеры, российские коллеги – олимпийский рефери и инструктор международной федерации борьбы. Они представляют широкую лицензионную программу, которая состоит из теории и практики. После трехдневного курса слушатели сдают экзамены и получают сертификаты. Благодаря поддержке Президентского спортивного клуба данное мероприятие бесплатно для всех участников.

Василиса Марзалюк, старший тренер национальной команды по борьбе:

Судейство тоже очень важно для нас, потому что если оно необъективное, оно может повлиять на интерес ребенка к спорту. И сейчас, работая уже год старшим тренером национальной команды, я поняла, что судьи часто влияют на очень значительные решения в судьбе детей. Второе – это, конечно, образование самих судей, чтобы они передавали свои знания, моменты. Включить в эту тусовку уже застоявшуюся судей новых ребят, которые будут обслуживать соревнования уже в этом году.

Норавард Арустомян, инструктор Международной федерации борьбы (UWW):

Каждый судья, особенно судья, потому что здесь присутствуют и тренеры сборных команд, что очень приятно, чтобы он понимал критерии определения этих субъективных вещей, о пассивности. Можем спокойно обсуждать каждый момент, и квалификация судей растет от каждого семинара к семинару.