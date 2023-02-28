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«Шансы были 50 на 50». Гандболисты минского СКА после игры с ЦСКА вышли в «Финал четырёх» СЕХА-лиги

28 февраля 2023 21:27
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Гандболисты минского СКА по сумме двух встреч оказались сильнее ЦСКА и вышли в «Финал четырех» СЕХА-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый матч прошел в Минске 23 февраля. Тогда наши парни обыграли соперников со счетом 30:26. Во вторник, 28 февраля, в ответном поединке виктория досталась уже московскому коллективу – 36:34. Да, вторую победу минчанам одержать не удалось. Однако они сделали главное – в невероятно упорной борьбе сохранили добытое ранее преимущество и шагнули в финальный раунд. Белорусский клуб является дебютантом этого турнира.

«Шансы были 50 на 50». Гандболисты минского СКА после игры с ЦСКА вышли в «Финал четырёх» СЕХА-лиги-1

Кирилл Самойло, игрок минского СКА:
Мы сегодня проиграли, но этот результат дает нам возможность пройти дальше, куда мы все очень хотели. Стояла у нас такая задача. Эмоции зашкаливают! Но после игры уже устали, выдохлись, но я думаю, веселиться сегодня будем весь вечер. Я бы не сказал, что сегодняшняя игра была тяжелее, они две были очень тяжелые. Команда очень хорошая, скажу честно. У нас до начала этих встреч шансы были 50 на 50. Но так сложилось. Может, мы лучше работали и вышли в финал.

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# Гандбол # Кирилл Самойло # Фотофакт

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