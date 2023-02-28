«Шансы были 50 на 50». Гандболисты минского СКА после игры с ЦСКА вышли в «Финал четырёх» СЕХА-лиги

Гандболисты минского СКА по сумме двух встреч оказались сильнее ЦСКА и вышли в «Финал четырех» СЕХА-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первый матч прошел в Минске 23 февраля. Тогда наши парни обыграли соперников со счетом 30:26. Во вторник, 28 февраля, в ответном поединке виктория досталась уже московскому коллективу – 36:34. Да, вторую победу минчанам одержать не удалось. Однако они сделали главное – в невероятно упорной борьбе сохранили добытое ранее преимущество и шагнули в финальный раунд. Белорусский клуб является дебютантом этого турнира.