Ещё больше медалей. Во 2-й день Кубка Доброй воли по гребле белорусы 16 раз поднимались на пьедестал

Новости Беларуси. Второй день Кубка Доброй воли по гребле на байдарках и каноэ вновь принес нашим представителям россыпь медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы 16 раз оказывались на пьедестале. Особенно удачным получился заезд байдарок-одиночек на 500 метров.

Здесь на первом и втором местах оказались наши девушки. Вне конкуренции была Марина Литвинчук. Вице-чемпионкой старта стала Ольга Худенко. Также нужно отметить золото на одном километре каноиста Ивана Потапенко. Остальные награды на счету юниоров. Напомним, что первый день принес в нашу копилку 15 медалей.