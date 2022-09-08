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Ещё больше медалей. Во 2-й день Кубка Доброй воли по гребле белорусы 16 раз поднимались на пьедестал

08 сентября 2022 12:46
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Новости Беларуси. Второй день Кубка Доброй воли по гребле на байдарках и каноэ вновь принес нашим представителям россыпь медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы 16 раз оказывались на пьедестале. Особенно удачным получился заезд байдарок-одиночек на 500 метров.  

Ещё больше медалей. Во 2-й день Кубка Доброй воли по гребле белорусы 16 раз поднимались на пьедестал-1

Здесь на первом и втором местах оказались наши девушки. Вне конкуренции была Марина Литвинчук. Вице-чемпионкой старта стала Ольга Худенко. Также нужно отметить золото на одном километре каноиста Ивана Потапенко. Остальные награды на счету юниоров. Напомним, что первый день принес в нашу копилку 15 медалей.  

# Гребля # Марина Литвинчук # Ольга Худенко # Иван Потапенко # Фотофакт

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