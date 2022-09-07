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Белорусские гребцы завоевали 15 наград в 1-й день Кубка доброй воли в Москве

07 сентября 2022 12:03
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Новости Беларуси. Белорусские гребцы ударно начали выступление на международном турнире «Кубок доброй воли», который проходит в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гребцы завоевали 15 наград в 1-й день Кубка доброй воли в Москве-1

В стартовый день наши спортсмены завоевали 15 наград. Золотых – 6. Среди взрослых не знали равных Олег Юреня, а также Марина Литвинчук с Ольгой Худенко. Также на высшую ступень пьедестала поднимались наши юниоры. Всего в соревнованиях участвуют около 500 атлетов из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Турции и других стран.

# Гребля # Олег Юреня # Марина Литвинчук # Ольга Худенко # Фотофакт

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