Белорусские гребцы завоевали 15 наград в 1-й день Кубка доброй воли в Москве

В стартовый день наши спортсмены завоевали 15 наград. Золотых – 6. Среди взрослых не знали равных Олег Юреня, а также Марина Литвинчук с Ольгой Худенко. Также на высшую ступень пьедестала поднимались наши юниоры. Всего в соревнованиях участвуют около 500 атлетов из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Турции и других стран.