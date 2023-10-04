«Энергетик» обыграл БАТЭ в перенесённом матче ЧБ по футболу

Они могли подтянуться к командам, претендующим на бронзу. Но остались за пределами пятерки лучших. Судьбу матча решил один гол. На 17-й минуте забил Максим Омельянчук. Для «Энергетика» этот успех стал всего третьим в чемпионате. Радости победы «студенты» не ощущали с конца мая. В таблице «Динамо» и «Неман» спорят за золото, еще четыре коллектива, включая БАТЭ, имеют виды на бронзу.