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«Энергетик» обыграл БАТЭ в перенесённом матче ЧБ по футболу

04 октября 2023 12:00
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БАТЭ проиграл «Энергетику» в перенесенном матче чемпионата Беларуси по футболу. Данная осечка может очень дорого стоить подопечным Кирилла Альшевского, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Энергетик» обыграл БАТЭ в перенесённом матче ЧБ по футболу-1

Они могли подтянуться к командам, претендующим на бронзу. Но остались за пределами пятерки лучших. Судьбу матча решил один гол. На 17-й минуте забил Максим Омельянчук. Для «Энергетика» этот успех стал всего третьим в чемпионате. Радости победы «студенты» не ощущали с конца мая. В таблице «Динамо» и «Неман» спорят за золото, еще четыре коллектива, включая БАТЭ, имеют виды на бронзу.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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