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Белорусы взяли золото и две бронзы на Кубке президента Татарстана по самбо

04 октября 2023 11:57
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Золото и две бронзы. Таков итог выступления белорусских спортсменов в первый день Кубка президента Татарстана по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы взяли золото и две бронзы на Кубке президента Татарстана по самбо-1

Вне конкуренции в весовой категории до 58 килограммов был Владислав Бурдь. А Анфиса Копаева и Алена Купаво поднялись на третью ступень пьедестала. В эти минуты в разгаре предварительные схватки второго соревновательного дня.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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