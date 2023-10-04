Белорусы взяли золото и две бронзы на Кубке президента Татарстана по самбо

Золото и две бронзы. Таков итог выступления белорусских спортсменов в первый день Кубка президента Татарстана по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вне конкуренции в весовой категории до 58 килограммов был Владислав Бурдь. А Анфиса Копаева и Алена Купаво поднялись на третью ступень пьедестала. В эти минуты в разгаре предварительные схватки второго соревновательного дня.