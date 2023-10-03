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Даниил Липский признан лучшим игроком Западной конференции в МХЛ

03 октября 2023 18:56
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Молодежная хоккейная лига подвела итоги первого месяца регулярного чемпионата. Лучшим нападающим Западной конференции признан игрок «Динамо-Шинника» Даниил Липский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Даниил Липский признан лучшим игроком Западной конференции в МХЛ-1

18-летний форвард в 10 дуэлях забросил 9 шайб и отдал 8 ассистов. На его счету три дубля и два победных гола. Липский возглавляет список бомбардиров и находится на втором месте среди лучших снайперов лиги. При этом Бобруйская дружина – лидер и самая забивающая команда «серебряного» дивизиона Запада с 43 голами в 12 матчах.

# Хоккей # Даниил Липский # Фотофакт

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