Даниил Липский признан лучшим игроком Западной конференции в МХЛ

Молодежная хоккейная лига подвела итоги первого месяца регулярного чемпионата. Лучшим нападающим Западной конференции признан игрок «Динамо-Шинника» Даниил Липский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Молодежная хоккейная лига подвела итоги первого месяца регулярного чемпионата. Лучшим нападающим Западной конференции признан игрок «Динамо-Шинника» Даниил Липский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
18-летний форвард в 10 дуэлях забросил 9 шайб и отдал 8 ассистов. На его счету три дубля и два победных гола. Липский возглавляет список бомбардиров и находится на втором месте среди лучших снайперов лиги. При этом Бобруйская дружина – лидер и самая забивающая команда «серебряного» дивизиона Запада с 43 голами в 12 матчах.