Даниил Липский признан лучшим игроком Западной конференции в МХЛ

18-летний форвард в 10 дуэлях забросил 9 шайб и отдал 8 ассистов. На его счету три дубля и два победных гола. Липский возглавляет список бомбардиров и находится на втором месте среди лучших снайперов лиги. При этом Бобруйская дружина – лидер и самая забивающая команда «серебряного» дивизиона Запада с 43 голами в 12 матчах.