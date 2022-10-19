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Егор Шарангович отдал первую результативную передачу в сезоне

19 октября 2022 12:30
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Первое результативное действие в новом сезоне чемпионата НХЛ совершил Егор Шарангович. Он заработал ассистентский балл в выигранном матче против «Анахайма», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович отдал первую результативную передачу в сезоне-1

Нужно отметить, что по ходу противостояния «Девилс» уступали 0:2. Однако в итоге праздновали успех – 4:2. К заключительной шайбе оказался причастен наш форвард. Он выходил на лед во втором звене, совершил три броска, исполнил силовой прием, дважды перехватил шайбу. Айстайм составил 18 минут и 56 секунд. Поединок Шарангович завершил с показателем полезности +1.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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