Егор Шарангович отдал первую результативную передачу в сезоне

Первое результативное действие в новом сезоне чемпионата НХЛ совершил Егор Шарангович. Он заработал ассистентский балл в выигранном матче против «Анахайма», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нужно отметить, что по ходу противостояния «Девилс» уступали 0:2. Однако в итоге праздновали успех – 4:2. К заключительной шайбе оказался причастен наш форвард. Он выходил на лед во втором звене, совершил три броска, исполнил силовой прием, дважды перехватил шайбу. Айстайм составил 18 минут и 56 секунд. Поединок Шарангович завершил с показателем полезности +1.