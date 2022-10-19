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Шашки. Белоруска Виктория Николаева стала абсолютной чемпионкой мира

19 октября 2022 15:00
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В Грузии завершился чемпионат мира по шашкам. На турнире принимали участие представители 18 стран. В копилке сборной Беларуси целая россыпь наград. Всего наши спортсмены завоевали 12 медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шашки. Белоруска Виктория Николаева стала абсолютной чемпионкой мира-1

Виктория Николаева стала абсолютной чемпионкой мира. В ее активе победы в быстрой, молниеносной и классической программах. Также в составе белорусской дружины мультипризером стал Игорь Михальченко, он завоевал два золота и одно серебро.

# Спортивные соревнования # Виктория Николаева # Игорь Михальченко # Фотофакт

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