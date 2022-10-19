Шашки. Белоруска Виктория Николаева стала абсолютной чемпионкой мира

В Грузии завершился чемпионат мира по шашкам. На турнире принимали участие представители 18 стран. В копилке сборной Беларуси целая россыпь наград. Всего наши спортсмены завоевали 12 медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Николаева стала абсолютной чемпионкой мира. В ее активе победы в быстрой, молниеносной и классической программах. Также в составе белорусской дружины мультипризером стал Игорь Михальченко, он завоевал два золота и одно серебро.