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«Гомель» обыграл «Химик» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

19 октября 2022 12:46
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Новости Беларуси. 7 шайб на двоих. «Химик» и «Гомель» порадовали результативностью в одном из матчей чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гомель» обыграл «Химик» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-1

Первый период остался за хозяевами – 2:0. Во втором с аналогичным счетом победили уже гости. А в заключительной трети «рыси» первенствовали с перевесом всего в одну шайбу. И тем не менее «Гомель» сильнее – 4:3.

«Гомель» обыграл «Химик» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-4

Также на тоненького «Шахтер» победил «Брест». А вот «Локомотив» прошел «Могилев» более уверенно.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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