«Гомель» обыграл «Химик» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. 7 шайб на двоих. «Химик» и «Гомель» порадовали результативностью в одном из матчей чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период остался за хозяевами – 2:0. Во втором с аналогичным счетом победили уже гости. А в заключительной трети «рыси» первенствовали с перевесом всего в одну шайбу. И тем не менее «Гомель» сильнее – 4:3.