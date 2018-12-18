Матч «Арсенал» – БАТЭ перенесён

Новости Беларуси. УЕФА принял решение перенести начало ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. УЕФА принял решение перенести начало ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Изначально встреча должна была пройти 20 февраля. Но, поддавшись на возмущение фанатов «канониров», встречу сдвинули на 21-е. Изменилось и время начала противостояния. Игра начнется в 17:55 по местному времени.