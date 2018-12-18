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Матч «Арсенал» – БАТЭ перенесён

18 декабря 2018 10:36
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Новости Беларуси. УЕФА принял решение перенести начало ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч «Арсенал» – БАТЭ перенесён-1

Изначально встреча должна была пройти 20 февраля. Но, поддавшись на возмущение фанатов «канониров», встречу сдвинули на 21-е. Изменилось и время начала противостояния. Игра начнется в 17:55 по местному времени.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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