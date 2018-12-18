Ирина Лепарская: «Нужно заинтересовать спортсменов остаться в спорте, стать хорошими тренерами»

Новости Беларуси. Деньги, которые государство вкладывает в спорт, должны быть использованы максимально эффективно. Такое требование озвучил Президент Беларуси и глава Национального олимпийского комитета во время совещания, на котором обсуждалось положение дел в летних видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущие тренеры должны учиться на площадках рядом с действующими. Пока же их подготовка проходила в аудиториях. Ирина Лепарская – тренер нашей сборной по художественной гимнастики – обратила внимание Президента на проблему преемственности в работе.

Ирина Лепарская, главный тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике:

Нужно заинтересовать спортсменов остаться в спорте, стать хорошими тренерами и приносить славу родине. Но вы понимаете, что очень сложно нам их оставить тренерами. Поэтому сегодня мне пришлось попросить главу государства хотя бы такие незначительные сделать поправки в законодательстве, чтобы разрешить им работать по окончанию спортивной карьеры тренерами, не дожидаясь получения высшего образования. Если это будет сделано, я буду очень рада.

У меня есть такие девочки, которые хотят стать тренером, но ждать четыре года ни они, ни я не можем. Сейчас я их всех обрадую, что они могут работать тренерами. Это уже очень хорошая будет для нас новость.