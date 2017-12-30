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Фотофакт: арктический циклон принес невиданные морозы в Северную Америку

30 декабря 2017 14:17
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Новости США. Невиданные морозы пришли в Соединенные Штаты Америки. Обледеневшие водоемы, огромные сугробы и сосульки – такую картину наблюдают жители сразу нескольких штатов в центре и на востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фотофакт: арктический циклон принес невиданные морозы в Северную Америку-1

Так, в штате Нью-Йорк похолодало до -35, в Миннесоте еще на пару градусов холоднее.

И чем ближе к границе с Канадой, тем морозы крепче. Так, ледяной дождь на западе Канады оставил без света около 50 тысяч человек и стал причиной возросшего количества ДТП. Синоптики не обнадеживают: арктический циклон останется в Северной Америке до первых дней нового года.

# Фотофакт # Погода # США

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