Фотофакт: арктический циклон принес невиданные морозы в Северную Америку

Новости США. Невиданные морозы пришли в Соединенные Штаты Америки. Обледеневшие водоемы, огромные сугробы и сосульки – такую картину наблюдают жители сразу нескольких штатов в центре и на востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в штате Нью-Йорк похолодало до -35, в Миннесоте еще на пару градусов холоднее.

И чем ближе к границе с Канадой, тем морозы крепче. Так, ледяной дождь на западе Канады оставил без света около 50 тысяч человек и стал причиной возросшего количества ДТП. Синоптики не обнадеживают: арктический циклон останется в Северной Америке до первых дней нового года.