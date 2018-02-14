«Эмилия Колеганова и Владислав Полховский – наши юниоры, на которых мы возлагаем надежды в танцах на льду»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – генеральный секретарь общественного объединения «Белорусский союз конькобежцев» – Юлия Левшунова и тренер высшей категории по спортивным танцам на льду национальной сборной Республики Беларусь – Татьяна Беляева. Во сколько лет приводят на фигурное катание? Татьяна Беляева, тренер высшей категории по спортивным танцам на льду национальной сборной Республики Беларусь:

В три года. Можно ли взрослому научиться фигурному катанию? Татьяна Беляева:

На уровне любителя, можно, конечно. На каких олимпийцев в этих направлениях мы можем возлагать какие-то надежды? Юлия Левшунова, генеральный секретарь общественного объединения «Белорусский союз конькобежцев»:

Конькобежный спорт, шорт-трек. В первую очередь, в конькобежном спорте – Марина Зуева. Мы возлагаем на нее большие надежды и желаем ей удачи! Максим Сергеев – это те ребята, которые борются за попадание куда-то выше.

Юлия Левшунова:

Давайте надеяться на новый олимпийский сезон! Эмилия Колеганова и Владислав Полховский – это наши юниоры, в том числе, на которых мы возлагаем надежды в танцах на льду.

Татьяна Беляева:

Есть и хорошие одиночники. Наш вид спорта тоже не стоит на месте и, благодаря тому, что у нас появился этот прекрасный каток, очень большой чувствуется толчок у ребят и в результатах. Это, конечно, пока не медали на топовых соревнованиях.

Юлия Левшунова:

У нас в 2019 году с 21 по 27 января пройдет Чемпионат Европы по фигурному катанию. Нам повезло иметь честь проводить это на нашей «Минск-Арене».

Как выбрать коньки новичку? Татьяна Беляева:

Это все зависит от того, какая цель. Если это взрослый человек собирается кататься как любитель, то есть специальная линейка ботинок и лезвий, которые именно для любителей, которые будут полегче, более мягкие, в них, как в домашних тапочках. Если мы берем маленького ребенка, который будет учиться кататься и прыгать, то, конечно, нужно сразу ему приобретать профессиональные ботиночки. Они, конечно, тоже не такие твердые, но ножка должна привыкать.