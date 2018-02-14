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«Эмилия Колеганова и Владислав Полховский – наши юниоры, на которых мы возлагаем надежды в танцах на льду»

14 февраля 2018 11:16
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ  – генеральный секретарь общественного объединения «Белорусский союз конькобежцев» – Юлия Левшунова и тренер высшей категории по спортивным танцам на льду национальной сборной Республики Беларусь – Татьяна Беляева.  

Во сколько лет приводят на фигурное катание?  

Татьяна Беляева, тренер высшей категории по спортивным танцам на льду национальной сборной Республики Беларусь:  
В три года.  

Можно ли взрослому научиться фигурному катанию?  

Татьяна Беляева:  
На уровне любителя, можно, конечно.  

На каких олимпийцев в этих направлениях мы можем возлагать какие-то надежды?  

Юлия Левшунова, генеральный секретарь общественного объединения «Белорусский союз конькобежцев»:  
Конькобежный спорт, шорт-трек. В первую очередь, в конькобежном спорте Марина Зуева. Мы возлагаем на нее большие надежды и желаем ей удачи! Максим Сергеев – это те ребята, которые борются за попадание куда-то выше.  

«Эмилия Колеганова и Владислав Полховский – наши юниоры, на которых мы возлагаем надежды в танцах на льду» -1

Юлия Левшунова:  
Давайте надеяться на новый олимпийский сезон! Эмилия Колеганова и Владислав Полховский – это наши юниоры, в том числе, на которых мы возлагаем надежды в танцах на льду.  

«Эмилия Колеганова и Владислав Полховский – наши юниоры, на которых мы возлагаем надежды в танцах на льду» -4

Татьяна Беляева: 
Есть и хорошие одиночники. Наш вид спорта тоже не стоит на месте и, благодаря тому, что у нас появился этот прекрасный каток, очень большой чувствуется толчок у ребят и в результатах. Это, конечно, пока не медали на топовых соревнованиях.  

«Эмилия Колеганова и Владислав Полховский – наши юниоры, на которых мы возлагаем надежды в танцах на льду» -7

Юлия Левшунова:  
У нас в 2019 году с 21 по 27 января пройдет Чемпионат Европы по фигурному катанию. Нам повезло иметь честь проводить это на нашей «Минск-Арене».  

«Эмилия Колеганова и Владислав Полховский – наши юниоры, на которых мы возлагаем надежды в танцах на льду» -10

Как выбрать коньки новичку?  

Татьяна Беляева:    
Это все зависит от того, какая цель. Если это взрослый человек собирается кататься как любитель, то есть специальная линейка ботинок и лезвий, которые именно для любителей, которые будут полегче, более мягкие, в них, как в домашних тапочках. Если мы берем маленького ребенка, который будет учиться кататься и прыгать, то, конечно, нужно сразу ему приобретать профессиональные ботиночки. Они, конечно, тоже не такие твердые, но ножка должна привыкать.   

«Эмилия Колеганова и Владислав Полховский – наши юниоры, на которых мы возлагаем надежды в танцах на льду» -13

Как тренируются конькобежцы? Чем отличаются коньки для конькобежного спорта и шорт-трека, фигурные и хоккейные коньки? Как выбрать коньки любителю?  

Подробности – в видеоматериале.   

# Фотофакт # Зимние виды спорта # Эмилия Колеганова # Владислав Полховский

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