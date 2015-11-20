Прямой эфир

«БАТЭ-БГУ» проиграл «Факелу» в ответном матче 2-го раунда волейбольного Кубка вызова

20 ноября 2015 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вице-чемпион Беларуси по волейболу «БАТЭ-БГУ» проиграл «Факелу» из Нового Уренгоя в ответной баталии 2-го раунда Кубка вызова. На паркете «Чижовка-Арены» борисовчане так и не сумели отобрать у россиян ни одного сета – 0:3.

В первом противостоянии неделю назад игроки Факела также были сильнее – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Чесновицкий, главный тренер ВК «БАТЭ-БГУ»:
«Факел» не оказался слишком сильный, просто на данный момент по ряду причин и определенные кадровые проблемы с травмированными, и отсутствие замен. Если бы можно было с ними играть немножко в другое время, то, я думаю, результат мог бы быть другим. Может быть, не выигрыш, но более достойная игра с нашей стороны.

Дмитрий Лихорад, игрок ВК «БАТЭ-БГУ»:
До конца мы концентрацию не смогли держать, то, что у нас получилось в Уренгое. В первой партии мы концентрацию выиграли, вторую могли выиграть, а потом, к сожалению, не получилось. То же самое здесь: не выдержали их сильную подачу, поэтому результат налицо.

# Волейбол # Дмитрий Лихорад # Сергей Чесновицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева стартует в Минске 20 ноября
19 ноября 2015 17:25

Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева стартует в Минске 20 ноября

Кубок Лиги чемпионов – главный клубный трофей футбольной Европы – прибыл в Борисов
19 ноября 2015 17:12

Кубок Лиги чемпионов – главный клубный трофей футбольной Европы – прибыл в Борисов

Чемпионы и призеры планетарного первенства по самбо вернулись в Беларусь
19 ноября 2015 07:13

Чемпионы и призеры планетарного первенства по самбо вернулись в Беларусь