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Елена Зубрилова о «Гонке легенд»: буду очень рада всех видеть, ещё раз посоревноваться

14 февраля 2019 20:58
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Новости Беларуси. Большой праздник зимы стартует в белорусских «Раубичах» 18 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Открытый чемпионат Европы по биатлону начнется «Гонкой легенд», которая уже успела запомниться всем болельщикам. По традиции на фестивале известные в прошлом стреляющие лыжники разных лет определят сильнейших в масс-стартах и смешанной эстафете.

В заявке значатся 20 спортсменов. Среди них четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, Уле-Эйнар Бьорндален, а так же старший тренер национальной команды Беларуси Елена Зубрилова.

Елена Зубрилова о «Гонке легенд»: буду очень рада всех видеть, ещё раз посоревноваться-1

Елена Зубрилова, старший тренер национальной команды по биатлону:
Очень приятно встречаться с теми, с кем ты бегал когда-то, с кем ты бок о бок завоевывал какие-то медали, призы. Скажу, что буду очень рада всех видеть, еще раз посоревноваться. Но это уже как праздник.

Елена Зубрилова о «Гонке легенд»: буду очень рада всех видеть, ещё раз посоревноваться-4

Первые гонки самого чемпионата начнутся уже 20 февраля.

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В 2019 году «Раубичи» празднуют свое 45-летие. Белорусская база за это время стала одной из лучших в Европе. Помимо предстоящего континентального форума, в августе этого года «Раубичи» примут летний чемпионат мира по биатлону.

# Биатлон # Елена Зубрилова # Фотофакт

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