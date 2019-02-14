Елена Зубрилова о «Гонке легенд»: буду очень рада всех видеть, ещё раз посоревноваться

Новости Беларуси. Большой праздник зимы стартует в белорусских «Раубичах» 18 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Открытый чемпионат Европы по биатлону начнется «Гонкой легенд», которая уже успела запомниться всем болельщикам. По традиции на фестивале известные в прошлом стреляющие лыжники разных лет определят сильнейших в масс-стартах и смешанной эстафете.

В заявке значатся 20 спортсменов. Среди них четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, Уле-Эйнар Бьорндален, а так же старший тренер национальной команды Беларуси Елена Зубрилова.