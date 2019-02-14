Юрий Альберс: не гнаться за сиюминутным результатом, а сформировать команду, которая выступит на ОИ-2022

Новости Беларуси. Белорусская команда достаточно молода. Наши биатлонисты уже держат курс на Олимпийские игры-2022, которые примет Пекин. Однако на домашнем форуме перед ребятами стоят медальные задачи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Альберс, главный тренер национальной команды по биатлону:

Мы планируем – вы правильно заметили, что планируем – две медали. Принято решение не гнаться за сиюминутным результатом, а сформировать команду, которая могла бы выступать достойно на Олимпийских играх 2022 года.

Состав молодой сейчас что женский, что мужской. Молодые, и понятно, ждать от них сиюминутного результата именно сейчас и здесь… Тем не менее, у нас присутствуют спортсмены, которые могут показывать высокий результат. Ира Кривко в этом году очень сильно добавила и выступает. Мужчин лихорадит, но и они не сказали своего последнего слова.

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