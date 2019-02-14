Решено, где будут заниматься юные фигуристы на время закрытия ледового дворца в Малиновке

Новости Беларуси. На месте большой арены на Каролинском проезде уже началось строительство объектов питания для участников II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О том, что площадку переоборудуют, стало известно еще в декабре 2018-го. А вот вопрос о том, где разместить более 120 детей, которые там занимаются фигурным катанием, остался открытым. После долгих споров родителей и представителей власти решение нашлось.

Маленькие фигуристы переместились на соседнюю малую арену. Но время занятий теперь часто совпадает со школьным – приходится приносить справки, что дети не прогуливают уроки.