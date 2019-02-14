Прямой эфир

Решено, где будут заниматься юные фигуристы на время закрытия ледового дворца в Малиновке

14 февраля 2019 19:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На месте большой арены на Каролинском проезде уже началось строительство объектов питания для участников II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Решено, где будут заниматься юные фигуристы на время закрытия ледового дворца в Малиновке-1

О том, что площадку переоборудуют, стало известно еще в декабре 2018-го. А вот вопрос о том, где разместить более 120 детей, которые там занимаются фигурным катанием, остался открытым. После долгих споров родителей и представителей власти решение нашлось.

Решено, где будут заниматься юные фигуристы на время закрытия ледового дворца в Малиновке-4

Маленькие фигуристы переместились на соседнюю малую арену. Но время занятий теперь часто совпадает со школьным – приходится приносить справки, что дети не прогуливают уроки.

Решено, где будут заниматься юные фигуристы на время закрытия ледового дворца в Малиновке-7

Такая ситуация продлится до мая, а вновь залить лед на большой арене планируют не ранее 15 июля.

Решено, где будут заниматься юные фигуристы на время закрытия ледового дворца в Малиновке-10

Решено, где будут заниматься юные фигуристы на время закрытия ледового дворца в Малиновке-12

# Европейские игры # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Надеюсь, что Глеб забьет. Это будет хорошо»: болельщики за час до матча БАТЭ-«Арсенал»
14 февраля 2019 17:21

«Надеюсь, что Глеб забьет. Это будет хорошо»: болельщики за час до матча БАТЭ-«Арсенал»

Каким будет баннер фанатов «Арсенала» на матче с БАТЭ? Репортаж СТВ
14 февраля 2019 16:39

Каким будет баннер фанатов «Арсенала» на матче с БАТЭ? Репортаж СТВ

В ожидании главного спортивного события. 14 февраля БАТЭ сыграет с «Арсеналом»
14 февраля 2019 13:37

В ожидании главного спортивного события. 14 февраля БАТЭ сыграет с «Арсеналом»