Елена Ноздрёва на ЧБ по гребле на байдарках и каноэ: права на ошибку не должно было быть, поэтому настраивалась на борьбу

Новости Беларуси. У белорусских гребцов сезон в самом разгаре. После успешного выступления на международной арене байдарочники и каноисты решили попробовать силы в чемпионате страны. Он начался в Заславле. Данный турнир будет определяющим для формирования сборной, которой предстоит поездка на Олимпиаду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день участники разыграли семь комплектов наград. В утренней сессии в финале женского каноэ на олимпийской дистанции 200 метров с явным преимуществом победила Елена Ноздрева. Ее время составило 46,048 секунды. Соперницам она привезла почти корпус.

Елена Ноздрева, чемпионка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Этот заезд в одиночке – 200 – был одним из самых важных заездов, так как все-таки первые старты у меня не удались в этом году. Год для всех важный, олимпийский, поэтому олимпийскую одиночку очень важно было хорошо пройти. Дистанция скоротечная, 200 метров, права на ошибку не должно было быть, поэтому настраивалась на борьбу. А вот в мужском каноэ-двойке на той же двухсотметровке борьба была куда более упорной, но более слаженную работу показали Глеб Солодуха и Денис Махлай.

Денис Махлай, чемпион Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Гонка тяжело далась, потому что еще не готовы к этим временам, погода, соответственно, не позволяла подготовить этот вид дистанции. В любом случае остались победителями. Результатом довольны.