Единогласно. Владимир Ващенко возглавил Белорусскую федерацию волейбола

Новости Беларуси. Владимир Ващенко – председатель Белорусской федерации волейбола. Таков главный итог внеочередной отчетно-выборной конференции, которая прошла в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Владимир Ващенко – председатель Белорусской федерации волейбола. Таков главный итог внеочередной отчетно-выборной конференции, которая прошла в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За единственную кандидатуру положительно проголосовали все 32 делегата. Функционер давно связан с отечественным волейболом. Ващенко являлся председателем Наблюдательного совета федерации с 2018 по 2021 годы. В том числе и с его именем связывают определенные успехи. Например, выход национальных сборных в финальную часть Евро или бронзовые медали на юниорском первенстве континента.
В исполком федерации вошли 13 человек.
Также следует отметить, что новым главой Наблюдательного совета стал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.