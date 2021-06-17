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Единогласно. Владимир Ващенко возглавил Белорусскую федерацию волейбола

17 июня 2021 21:08
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Новости Беларуси. Владимир Ващенко – председатель Белорусской федерации волейбола. Таков главный итог внеочередной отчетно-выборной конференции, которая прошла в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Единогласно. Владимир Ващенко возглавил Белорусскую федерацию волейбола-1

За единственную кандидатуру положительно проголосовали все 32 делегата. Функционер давно связан с отечественным волейболом. Ващенко являлся председателем Наблюдательного совета федерации с 2018 по 2021 годы. В том числе и с его именем связывают определенные успехи. Например, выход национальных сборных в финальную часть Евро или бронзовые медали на юниорском первенстве континента.

Единогласно. Владимир Ващенко возглавил Белорусскую федерацию волейбола-4

В исполком федерации вошли 13 человек.

Также следует отметить, что новым главой Наблюдательного совета стал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.

# Волейбол # Вадим Синявский # Владимир Ващенко # Фотофакт

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