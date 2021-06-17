Единогласно. Владимир Ващенко возглавил Белорусскую федерацию волейбола

За единственную кандидатуру положительно проголосовали все 32 делегата. Функционер давно связан с отечественным волейболом. Ващенко являлся председателем Наблюдательного совета федерации с 2018 по 2021 годы. В том числе и с его именем связывают определенные успехи. Например, выход национальных сборных в финальную часть Евро или бронзовые медали на юниорском первенстве континента.