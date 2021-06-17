Опасения оправдались. Беларусь уступила Испании на старте Евролиги по пляжному футболу

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу неудачно стартовала в Евролиге. В итоге мы уступили мощной Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Капитан сборной Беларуси по пляжному футболу об играх Евролиги: «Легко никому не будет с нами, это точно»
Но пощекотать нервы и своим поклонникам, и сопернику нашим парням удалось. Именно они открыли счет и были близки к еще одному взятию ворот, но сработало правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Испанцы, как и подобает гранду, все решили довольно быстро. На то, чтобы сравнять и выйти вперед, им понадобилось меньше минуты.
Безусловно, у белорусов были моменты для точных выстрелов, но воспользоваться они смогли только одним эпизодом. В итоге поражение (3:6) при довольно симпатичной игре. 19 июня нам будет противостоять команда России.