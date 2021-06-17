Опасения оправдались. Беларусь уступила Испании на старте Евролиги по пляжному футболу

Но пощекотать нервы и своим поклонникам, и сопернику нашим парням удалось. Именно они открыли счет и были близки к еще одному взятию ворот, но сработало правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Испанцы, как и подобает гранду, все решили довольно быстро. На то, чтобы сравнять и выйти вперед, им понадобилось меньше минуты.