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Опасения оправдались. Беларусь уступила Испании на старте Евролиги по пляжному футболу

17 июня 2021 21:17
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу неудачно стартовала в Евролиге. В итоге мы уступили мощной Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Капитан сборной Беларуси по пляжному футболу об играх Евролиги: «Легко никому не будет с нами, это точно»

Опасения оправдались. Беларусь уступила Испании на старте Евролиги по пляжному футболу-1

Но пощекотать нервы и своим поклонникам, и сопернику нашим парням удалось. Именно они открыли счет и были близки к еще одному взятию ворот, но сработало правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Испанцы, как и подобает гранду, все решили довольно быстро. На то, чтобы сравнять и выйти вперед, им понадобилось меньше минуты.

Опасения оправдались. Беларусь уступила Испании на старте Евролиги по пляжному футболу-4

Безусловно, у белорусов были моменты для точных выстрелов, но воспользоваться они смогли только одним эпизодом. В итоге поражение (3:6) при довольно симпатичной игре. 19 июня нам будет противостоять команда России.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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