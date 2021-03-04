Дубль на счету Ковыршина и поединок «Динамо» – «Металлург». Итоги первого дня плей-офф экстралиги

Новости Беларуси. В белорусской хоккейной экстралиге стартовала стадия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Четыре поединка первого раунда состоялись 3 марта.
Новости Беларуси. В белорусской хоккейной экстралиге стартовала стадия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Четыре поединка первого раунда состоялись 3 марта.
В Минске встречались победитель экстралиги А «Юность» и «Брест». Класс чемпионов все же сказался, и минчане забросили в ворота южан четыре безответные шайбы. Дубль на счету Ковыршина.
В других матчах вечера 3 марта «Химик» навязал борьбу «Шахтеру», но «горняки» все же были сильнее – 4:2. «Гомель» с таким же счетом дома одержал победу над «Неманом».
Единственным матчем, в котором командам не хватило основного времени, стал поединок в Молодечно между «Динамо» и «Металлургом»: на последней минуте третьего периода жлобинчане сравняли счет и перевели игру в овертайм, где и вырвали победу 3:2. Серия продолжится 4 марта.