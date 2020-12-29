Экстралига А. «Шахтёр» прервал победную серию «Динамо-Молодечно», а «Гомель» в гостях обыграл «Локомотив»

Новости Беларуси. Календарный год в чемпионате Беларуси по хоккею завершился. Во вторник, 29 декабря, в регулярке экстралиги А сыграли четыре поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На лед в Солигорске вышли «Шахтер» и «Динамо-Молодечно». Гости, имевшие победную серию из четырех матчей, на сей раз оказались засушены. «Шахтер» был сильнее – 3:0, дублем отметился Дадонов. Благодаря этой виктории «горняки» встретят Новый год в ранге лидера экстралиги.

«Гомель» в гостях встречался с «Локомотивом». «Рыси» пропустили первыми на десятой минуте, но второму подряд поражению от аутсайдера случиться не дали. Еще до конца периода гости дефицит отыграли, а позже забросили еще трижды, при этом не пропустив. Таким образом, 4:1.