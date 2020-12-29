Прямой эфир

Экстралига А. «Шахтёр» прервал победную серию «Динамо-Молодечно», а «Гомель» в гостях обыграл «Локомотив»

29 декабря 2020 20:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Календарный год в чемпионате Беларуси по хоккею завершился. Во вторник, 29 декабря, в регулярке экстралиги А сыграли четыре поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экстралига А. «Шахтёр» прервал победную серию «Динамо-Молодечно», а «Гомель» в гостях обыграл «Локомотив»-1

На лед в Солигорске вышли «Шахтер» и «Динамо-Молодечно». Гости, имевшие победную серию из четырех матчей, на сей раз оказались засушены. «Шахтер» был сильнее – 3:0, дублем отметился Дадонов. Благодаря этой виктории «горняки» встретят Новый год в ранге лидера экстралиги.

Экстралига А. «Шахтёр» прервал победную серию «Динамо-Молодечно», а «Гомель» в гостях обыграл «Локомотив»-4

«Гомель» в гостях встречался с «Локомотивом». «Рыси» пропустили первыми на десятой минуте, но второму подряд поражению от аутсайдера случиться не дали. Еще до конца периода гости дефицит отыграли, а позже забросили еще трижды, при этом не пропустив. Таким образом, 4:1.

Экстралига А. «Шахтёр» прервал победную серию «Динамо-Молодечно», а «Гомель» в гостях обыграл «Локомотив»-7

Также во вторник «Могилев» принимал жлобинский «Металлург», а «Юность» дома играла с гродненским «Неманом». Результаты этих встреч вы видите выше.

# Хоккей Беларуси # Евгений Дадонов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это мотивирует». Что говорят воспитанники Детского городка, к которым приехали знаменитые спортсмены Беларуси?
29 декабря 2020 19:40

«Это мотивирует». Что говорят воспитанники Детского городка, к которым приехали знаменитые спортсмены Беларуси?

​​​​​​​Виктор Лукашенко в Детском городке Минска: «Видишь радость этих детей и понимаешь, что однозначно такие акции нужно проводить»
29 декабря 2020 18:40

​​​​​​​Виктор Лукашенко в Детском городке Минска: «Видишь радость этих детей и понимаешь, что однозначно такие акции нужно проводить»

Виталий Жуковский покинул пост главного тренера ФК «Ислочь»
29 декабря 2020 15:24

Виталий Жуковский покинул пост главного тренера ФК «Ислочь»