«Эксперимент получился удачным». В «Раубичах» уложена снеговая трасса длиной в 2 километра

Наши ребята встали на снег. В «Раубичах» уложена снеговая трасса длиной в 2 километра. Это результат 9-месячного эксперимента по «консервированию снежинок», которых было ни много ни мало, а 14 тысяч кубометров.

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

Можно сказать, что эксперимент получился удачным. Но для чего это делается? Чтобы как можно раньше поставить спортсменов на снег, на лыжи. Переход с роллерной подготовки, с роллеров на лыжи занимает определенное время, и это связано в первую очередь с деньгами. Все время наши спортсмены уезжали на снег. Первый снег появляется или в Мурманской области (в Кировске), или в Финляндии. Все уезжали туда. Теперь мы можем их сюда приглашать.