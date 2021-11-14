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«Эксперимент получился удачным». В «Раубичах» уложена снеговая трасса длиной в 2 километра

14 ноября 2021 19:34
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Новости Беларуси. Белорусские лыжники готовятся к юниорскому чемпионату мира, который пройдет в феврале в Норвегии, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

«Эксперимент получился удачным». В «Раубичах» уложена снеговая трасса длиной в 2 километра-1

Наши ребята встали на снег. В «Раубичах» уложена снеговая трасса длиной в 2 километра. Это результат 9-месячного эксперимента по «консервированию снежинок», которых было ни много ни мало, а 14 тысяч кубометров.

«Эксперимент получился удачным». В «Раубичах» уложена снеговая трасса длиной в 2 километра-4

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:
Можно сказать, что эксперимент получился удачным. Но для чего это делается? Чтобы как можно раньше поставить спортсменов на снег, на лыжи. Переход с роллерной подготовки, с роллеров на лыжи занимает определенное время, и это связано в первую очередь с деньгами. Все время наши спортсмены уезжали на снег. Первый снег появляется или в Мурманской области (в Кировске), или в Финляндии. Все уезжали туда. Теперь мы можем их сюда приглашать.

# Биатлон # Леонид Карась # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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