Экипаж Вязовича стал лучшим на ралли-рейде в Марокко

Новости Беларуси. На заключительном этапе гонки 20 апреля автомобиль «МАЗ-СПОРТавто» финишировал восьмым, но, тем не менее, сохранил лидерство в общем зачете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На заключительном этапе гонки 20 апреля автомобиль «МАЗ-СПОРТавто» финишировал восьмым, но, тем не менее, сохранил лидерство в общем зачете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Дебютное участие белорусской команды в гонке вышло удачным. На пьедестале оказался и еще один наш представитель: МАЗ Алексея Вишневского замкнул тройку сильнейших.