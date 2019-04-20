1:1. В Кубке Федерации Соболенко одолела Стосур, Азаренко уступила Барти

Новости Беларуси. После первого игрового дня в полуфинале Кубка Федерации в Брисбене между Беларусью и Австралией установилась ничья.

В первом поединке белорусская команда одержала победу. Арина Соболенко (10 WTA) в тяжёлом трёхсетовом поединке одолела Саманту Стосур (77 WTA).

В первом сете у Арины было замечено множество помарок, но спортсменка всё равно смогла выиграть со счётом 7:5. Во втором сете Соболенко начала лучше, но сильнее оказалась Стосур. После ряда розыгрышей белоруска уступила – 5:7.

В третьем сете Арина уже разозлилась и била по мячу «от души». Были красивые попадания в угол из хавкорта, но были и промахи в простых ситуациях. Впрочем, первая ракетка Беларуси обошлась без затягивания в третьем сете и выиграла со счётом 6:3.

Итого матч длился 2 часа 47 минут, счёт – 7:5, 5:7, 6:3.