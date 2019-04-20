1:1. В Кубке Федерации Соболенко одолела Стосур, Азаренко уступила Барти
Новости Беларуси. После первого игрового дня в полуфинале Кубка Федерации в Брисбене между Беларусью и Австралией установилась ничья.
В первом поединке белорусская команда одержала победу. Арина Соболенко (10 WTA) в тяжёлом трёхсетовом поединке одолела Саманту Стосур (77 WTA).
В первом сете у Арины было замечено множество помарок, но спортсменка всё равно смогла выиграть со счётом 7:5. Во втором сете Соболенко начала лучше, но сильнее оказалась Стосур. После ряда розыгрышей белоруска уступила – 5:7.
В третьем сете Арина уже разозлилась и била по мячу «от души». Были красивые попадания в угол из хавкорта, но были и промахи в простых ситуациях. Впрочем, первая ракетка Беларуси обошлась без затягивания в третьем сете и выиграла со счётом 6:3.
Итого матч длился 2 часа 47 минут, счёт – 7:5, 5:7, 6:3.
Фото: instagram.com/fedcuptennis
Второй поединок для белорусской команды оказался не таким удачным. Виктория Азаренко (61 WTA) проиграла Эшли Барти (9 WTA).
В первом сете Виктория ненадолго вырвалась вперёд – 2:1, затем настал черёд Эшли. Соперницы шли впритык, поэтому дело закончилось тай-брейком. Азаренко вновь вырвалась вперёд до 2:1, но затем проиграла розыгрыш со счётом 2:7. Итог первого сета – 7:6 (7:2) в пользу Барти.
Второй сет получился менее интригующим. Сначала спортсменки снова шли вровень, но затем австралийка захватила инициативу при счёте 4:2. До конца поединка Азаренко смогла взять ещё один гейм, но сет остался за Эшли – 6:3.
Матч длился 1 час 30 минут, счёт – 7:6, 6:3.
Фото: instagram.com/fedcuptennis
Стоит упомянуть, что обе теннисистки продемонстрировали высокий уровень игры и серьёзную борьбу за каждое очко. Иногда розыгрыши доходили до 19 ударов.
Ещё два одиночных поединка и один парный состоятся 21 апреля.