Новая передвижная телевизионная станция СТВ впервые будет опробована на чемпионате Беларуси по таиландскому боксу

Наша страна начала подготовку к мультфоруму еще в 2015 году. Не остались в стороне и телевизионные СМИ, в числе которых и «Столичное телевидение».

Так, нашим телеканалом была приобретена передвижная телевизионная станция, которая соответствует самым современным требованиям и оснащена передовыми технологиями и вещает в HD-формате. Впервые она будет опробована на чемпионате Беларуси по таиландскому боксу.

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Нам очень приятно работать со «Столичным телевидением». Нашему сотрудничеству уже больше 10 лет. В вашей работе нам очень нравится оперативность. Оперативность именно в подаче информации: произошло событие, и оно очень быстро освещается. Так же очень важна для канала объективность. Поэтому нам очень приятно работать.

Мы с вами подписали контракт. Завтра будут трансляции, это первый и ваш, и наш опыт. Я надеюсь, он будет удачным, и надеемся на дальнейшее сотрудничество.