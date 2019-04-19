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Новая передвижная телевизионная станция СТВ впервые будет опробована на чемпионате Беларуси по таиландскому боксу

19 апреля 2019 21:26
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Новости Беларуси. Беларусь в предвкушении грандиозного спортивного события. 63 дня остается до старта II Европейских игр, которые примет Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новая передвижная телевизионная станция СТВ впервые будет опробована на чемпионате Беларуси по таиландскому боксу-1

Наша страна начала подготовку к мультфоруму еще в 2015 году. Не остались в стороне и телевизионные СМИ, в числе которых и «Столичное телевидение».

Новая передвижная телевизионная станция СТВ впервые будет опробована на чемпионате Беларуси по таиландскому боксу-4

Так, нашим телеканалом была приобретена передвижная телевизионная станция, которая соответствует самым современным требованиям и оснащена передовыми технологиями и вещает в HD-формате. Впервые она будет опробована на чемпионате Беларуси по таиландскому боксу.

Эксклюзивный спецзаказ. Новая передвижная телевизионная станция появилась в арсенале СТВ

Новая передвижная телевизионная станция СТВ впервые будет опробована на чемпионате Беларуси по таиландскому боксу-7

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Нам очень приятно работать со «Столичным телевидением». Нашему сотрудничеству уже больше 10 лет. В вашей работе нам очень нравится оперативность. Оперативность именно в подаче информации: произошло событие, и оно очень быстро освещается. Так же очень важна для канала объективность. Поэтому нам очень приятно работать.

Мы с вами подписали контракт. Завтра будут трансляции, это первый и ваш, и наш опыт. Я надеюсь, он будет удачным, и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Новая передвижная телевизионная станция СТВ впервые будет опробована на чемпионате Беларуси по таиландскому боксу-10

По итогам чемпионата Беларуси будет сформирована команда для участия в чемпионате мира и Европы-2019. 19 апреля в «Стайках» прошли полуфинальные поединки, а 20 числа настанет черед решающих боев. Финалы начнутся в 10 утра.

Новая передвижная телевизионная станция СТВ впервые будет опробована на чемпионате Беларуси по таиландскому боксу-13

Ну а те зрители, кто по каким-то причинам не приедут в «Стайки», смогут позже увидеть самые яркие моменты в трансляции на нашем телеканале.

# Европейские игры # Анатолий Симончик # Фотофакт

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