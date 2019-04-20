Василевский прокомментировал игру Соболенко и Азаренко на Кубке Федерации

Александр Василевский, старший тренер национальной команды Беларуси по теннису:

Оба матча были очень интересные. В первом матче Арина Соболенко в начале, было заметно, сильно волновалась. Поэтому первый и второй сет были напряженными, и было довольно много ошибок.

У Виктории… во всех компонентах практически соперница Викторию переигрывала: быстрее двигалась по корту, прекрасно контратаковала, не сделала ни одной не вынужденной ошибки на подаче.