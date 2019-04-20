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Василевский прокомментировал игру Соболенко и Азаренко на Кубке Федерации

20 апреля 2019 22:56
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Новости Беларуси. Результаты белорусок после первого дня Кубка Федерации прокомментировал старший тренер национальной команды Беларуси по теннису Александр Василевский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

1:1. В Кубке Федерации Соболенко одолела Стосур, Азаренко уступила Барти

Василевский прокомментировал игру Соболенко и Азаренко на Кубке Федерации-1

Александр Василевский, старший тренер национальной команды Беларуси по теннису:
Оба матча были очень интересные. В первом матче Арина Соболенко в начале, было заметно, сильно волновалась. Поэтому первый и второй сет были напряженными, и было довольно много ошибок.

 У Виктории… во всех компонентах практически соперница Викторию переигрывала: быстрее двигалась по корту, прекрасно контратаковала, не сделала ни одной не вынужденной ошибки на подаче.

# Теннис # Александр Василевский # Фотофакт

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