Василевский прокомментировал игру Соболенко и Азаренко на Кубке Федерации

Новости Беларуси. Результаты белорусок после первого дня Кубка Федерации прокомментировал старший тренер национальной команды Беларуси по теннису Александр Василевский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
1:1. В Кубке Федерации Соболенко одолела Стосур, Азаренко уступила Барти
Александр Василевский, старший тренер национальной команды Беларуси по теннису:
Оба матча были очень интересные. В первом матче Арина Соболенко в начале, было заметно, сильно волновалась. Поэтому первый и второй сет были напряженными, и было довольно много ошибок.
У Виктории… во всех компонентах практически соперница Викторию переигрывала: быстрее двигалась по корту, прекрасно контратаковала, не сделала ни одной не вынужденной ошибки на подаче.