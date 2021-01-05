Экипаж Вязовича обогнал «КАМАЗ-мастер» на третьем этапе «Дакар», но в командном рейтинге россияне лидируют

Новости Беларуси. Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича показал лучшее время на третьем этапе ралли-марафона «Дакар», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Протяженность спецучастка номер три составила 403 километра. Экипаж Вязовича преодолел дистанцию за 3 часа 45 минут и всего на 18 секунд опередил лидера общего зачета – россиянина Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер».

Еще один наш грузовик – под управлением Алексея Вишневского – также выступил достойно, заняв шестое место.