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Экипаж Вязовича обогнал «КАМАЗ-мастер» на третьем этапе «Дакар», но в командном рейтинге россияне лидируют

05 января 2021 17:27
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Новости Беларуси. Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича показал лучшее время на третьем этапе ралли-марафона  «Дакар», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экипаж Вязовича обогнал «КАМАЗ-мастер» на третьем этапе «Дакар», но в командном рейтинге россияне лидируют-1

Протяженность спецучастка номер три составила 403 километра. Экипаж Вязовича преодолел дистанцию за 3 часа 45 минут и всего на 18 секунд опередил лидера общего зачета – россиянина Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер».

Еще один наш грузовик – под управлением Алексея Вишневского – также выступил достойно, заняв шестое место.

Экипаж Вязовича обогнал «КАМАЗ-мастер» на третьем этапе «Дакар», но в командном рейтинге россияне лидируют-4

В генеральной классификации Вязович по-прежнему второй, уступая Сотникову 17 минут. Зато успех 5 января позволил белорусу немного оторваться от преследователей. Экипаж Вишневского идет 10-м, его общее отставание от лидера выросло до 1,5 часов.

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Алексей Вишневский # Дмитрий Сотников # Фотофакт

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