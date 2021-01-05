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Андрей Коваленко о Кубке Восточной Европы по лыжным гонкам: многие россияне не доехали из-за сложностей с пересечением границы

05 января 2021 16:49
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Новости Беларуси. В Раубичах проходит этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. Этот старт традиционный и проводится уже в шестой раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Коваленко о Кубке Восточной Европы по лыжным гонкам: многие россияне не доехали из-за сложностей с пересечением границы-1

Неприятные коррективы на этот раз внес вездесущий коронавирус. До отмены этапа дело не дошло, но многие спортсмены просто не смогли приехать из-за ограничительных мер, связанных с карантином в их странах. Однако, даже учитывая такое стечение обстоятельств, в стартовых протоколах забегов 5 января числились 70 спортсменов. Например, наши Александр Воронов и Михаил Семенов, которые выступали и на Олимпийских играх.

Андрей Коваленко о Кубке Восточной Европы по лыжным гонкам: многие россияне не доехали из-за сложностей с пересечением границы-4

Андрей Коваленко, председатель Белорусской федерации лыжных гонок:
Все участники, которые к нам приехали на соревнования, прошли ПЦР-тестирование, питаются совершенно отдельно, живут, так что друг с другом не пересекаются. Так как у нас неконтактный вид спорта, вы видите, мы стараемся максимально оградить участников от возможных контактов и так далее.

Многие российские спортсмены не доехали из-за сложностей с пересечением границы, украинцы, казахов не выпустили, но сегодня у нас хорошее представительство Российской Федерации, люди призеры Олимпийских игр, победители этапов Кубка мира.

Андрей Коваленко о Кубке Восточной Европы по лыжным гонкам: многие россияне не доехали из-за сложностей с пересечением границы-7

Последние гонки этапа запланированы на 7 января. В финальный день также пройдут церемонии награждения и закрытия соревнований.

# Спортивные соревнования # Андрей Коваленко # Фотофакт

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